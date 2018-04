İki şehir; Amsterdam ve Nimes… İki farklı ruh, iki farklı iklim, iki sıkıştırılmış gün! Yola çıkıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın.

Yazı: Gözde Kaynak“Her şey üst üste geldi! Bu şehir üzerime üzerime geliyor! Durmak istiyorum! Kaçmak istiyorum!” cümlelerini kurmayı sıklaştırdığım bir dönem telefonum çaldı: “Yeni Renault Espace’ı denemeye Amsterdam’a gidiyoruz, oradan da Fransa’ya; küçücük bir şehre Nimes’e geçeceğiz; hadi sen de gel…” Durdum ve sadece 10 saniye sonra ‘tamam’ dedim. Beni tanıyanlar bilir, ben böyle kararları çabuk veremeyenlerdenimdir ama bu defa gaz pedalına basma fikri fazlasıyla iyi geldi… Ekip keyifli; Renault Türkiye İletişim Müdürü Umut Canpolat, Cosmopolitan Dergisi Yayın Yönetmeni Özlem Kotan ve yazar, çizer, not tutar, blog yazar insan Oben Budak! (Elele’nin de yazarı olduğunu atlamayayım tabii…) Telefon konuşmasından bir hafta sonra Atatürk Havalimanı’ndaydız… İstanbul’dan Amsterdam’a uçuş yaklaşık 3.5 saat sürüyor. Uçaktan inip şehir merkezindeki otelimiz Sofitel Legend The Grand’e doğru yol alıyoruz. İçinden nehir geçen şehirlerin kesinlikle masalsı bir tarafı var. Amsterdam ismini Armstel Nehri’nden alıyor. 165 kanal, 1281 köprü ile büyüleyici! En çok imrendiğim şeyse bir kez daha bisikletiyle şehirde özgürce yol alan insanlar oluyor. Şehir onların! Onlar yoldaysa siz durmak zorundasınız. Her köşede park halinde onlarca bisiklet var. Ve birçok Avrupa kentinde olduğu gibi köprü üzerinde parmaklıklarda yüzlerce anahtarsız kilit asılı... Üzerine sevdiğiniz kişinin ismini yazıp bir dilek tutmak ve kilidin anahtarını nehre atmak bu Avrupalıların uydurduğu en güzel adetlerden bence.Nisanın başında gittik. Çok soğuktu. Bu bizim sokakları arşınlamamızı engelledi mi? Hayır! Ama ideal zaman hazirantemmuz. Hava tahmini yapmanın zor olduğu bir kent olduğunu söylüyorlar; rüzgarı içinize işleyen cinsten.Çok sayıda müze var. Anne Frank ve Van Gogh Müzesi görmeden olmazlardan. Meşhur Red Light ise ‘özgür’ şehrin özgürlükte zirve yaptığı yer. Sokak kafelerinde bir şeyler yudumlamaksa şart!Biz öğle yemeğimizi şehrin en iyi İtalyanlarından Incanto’da akşam yemeğimizi ise Momo Restaurant’da yedik. İkisi de çok başarılıydı. Ama puan vermem gerekirse Incanto şampiyon olur. Momo ise suşi konusunda kitap yazar.