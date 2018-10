Ege’nin en uysal, en samimi adresi Urla. Merkezi ayrı, yakın köyleri ayrı güzellikler sunuyor. Burası bir hafta sonu kaçamağından çok daha fazlasını hak ediyor.

Sakin, sade, dingin, huzur dolu... Giden herkesi sarıp sarmalayan, güzelliğiyle büyüleyen Urla’nın hayran sayısı oldukça fazla. Nobel ödüllü şair Yorgo Seferis burada doğdu. Çocukluğunun en güzel, en renkli günlerini Kilizman’da yani İskele Mahallesi’nde geçirdi. Necati Cumalı ‘Susuz Yaz’, ‘Zeliş’, ‘Tütün Zamanı’ eserlerinde hep Ege’den, Ege insanından bahsetti. Çünkü Urla’nın gerçek aşıklarından. Yaşadığı ev şimdi ‘Necati Cumalı Anı ve Kültür Evi’ olarak kapılarını sevenlerine açıyor. Yaşamının son yıllarında Tanju Okan’ın da evi Urla oldu. Şimdi heykeli Urla’yı ziyaret edenleri selamlıyor. Biraz tarih, biraz nostalji, sanat, edebiyat, müzik, leziz yemekler… Döndüğünüz anda özlemeye başlayacağınız bu minik beldeye birkaç günden fazlasını ayırmanızı tavsiye ederiz.







Yapmadan dönmeyin;

• Çarşıda yer alan Sanat Sokağı’ndaki dükkanları keşfe çıkıp, bir kahve içmeden,

• Yazar Necati Cumalı Anı Evi’ni ziyaret etmeden,

• Karantina Adası ve Limantepe Antik Bölgesi’ni dolaşmadan,

• Hafta sonu kurulan Urla pazarındaki çeşit çeşit otların ve namı sınırları aşan nefis enginarlarını İstanbul’a taşıma yollarını bulmadan,

• Tiyatrosu ve çiçekleriyle ünlü Bademler Köyü’nü, Barbaros Köyü’nü, kıyıdaki Özbek, Balıklıova ve Gülbahçe köylerini gezmeden,



Nerede kalınır?

Maison Vourla Hotel

İskele marinasından sadece 5 dakika yürüme mesafesinde olan Maison Vourla, konumu ve hizmet kalitesiyle Urlaseverleri her seferinde kendine çekiyor. Çevre dostu bu romantik otelde muhteşem yemeklerin sizi beklediğini de belirtelim.

İskele Mah. 2106 Sok. No: 2 Urla

Tel: 0232 752 22 55





Yorgo Seferis Residence

Modern edebiyatın üstatlarından Yorgo Seferis’in 1900’lerde Urla’da dünyaya geldiği ev aslı korunarak restore edilmiş ve bugün Urla’nın en sevimli otellerinden biri haline getirilmiş. Abartısız, sıcak, mistik atmosferi içinde 14 oda bulunuyor. Otele evcil hayvanlar da kabul ediliyor.

İskele Mah. İskele Cad. No: 51 Urla

Tel: 0232 752 04 14





Ayşe Hanım Konağı

Ev ortamı sıcaklığı ile 5 yıldızlı otel imkanlarını birleştiren bu samimi adres, size bütün senenin yorgunluğunu unutturup düşlediğiniz tatili yaşatmayı vadediyor. 11 odalı konakta, geceleri Urla şaraplarının tadını çıkarabilir, gündüzleri havuz başında kahvaltı edebilirsiniz.

Denizli Mah. Harbiye Cad. No: 13 Urla

Tel: 0232 755 40 40





Beliz'i Hotel

Beliz’i Hotel’in serasında yetişen organik meyve sebzeleri dalından kopardığınız gibi yiyebilir, hemen bitişindeki şaraphanede nefis şaraplar tadabilirsiniz. Otelin ferah odaları ve havuzu da bol bol dinlenmeniz için sizi bekliyor.

İskele Mah. 2018 Sok. No: 47/A Urla

Tel: 0232 752 13 01