Bu ay, Vietnam’ın acı dolu tarihinden daha fazla konuşulmayı hak eden renkli yaşamına davet ediyoruz sizi. Vietnam’a yapacağınız yolculuk, hayata bakışınızı değiştirecek.

Yazı: Müjde Taşçıoğlu



HİÇ GÖRMEDİĞİM BAŞKA BİR COĞRAFYAYA AYAK BASMANIN HEYECANINDAN DOĞAN ANLIK BİR MUTLULUK HİSSİ DEĞİL BU YAŞADIĞIM. Bu, Vietnam’a dair tanıdığım ve tattığım ne varsa damağımda bıraktığı ebedi hazzın sonsuz mutluluğu... Ülkenin, Hanoi ya da Ho Chi Minh City gibi büyük kentlerinin çılgın temposunun uzağındaki Vietnam’ın daha önce hiç yazılıp çizilmemiş gizli mabedi Danang, keşfedilmeyi bekleyen gerçek bir Uzak Doğu deneyimi sunuyor. Öncelikle, Türkiye’den Danang’a direkt uçuş yok. Seçtiğim kolay ve ekonomik yol ise, Vietnam’ın Ho Chi Minh City şehrine inip buradan Danang’a kolay bir şekilde aktarma yapmak oldu. Toplam 12 saatlik bir yolculuktu. Ama her bir anına değer. Güney Çin Denizi’ne bakan sonsuz kıyıları, engebeli dağlarının ulaşılması güç sırtları, zümrüt yeşili tarlaları ve kafalara kazınan derin tarihi ile ülkenin canına can katacak kadar yükselişte bu güzel şehir. Ülkenin orta kesiminde yer almasının getirdiği coğrafi konum avantajı bir yana, ticaret ve turizmin gelişmesine katkı sağlayan elverişli limanları, hızla büyüyen havalimanı, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile son yıllarda kendini göstermeyi başarmış.



KENDİSİ KÜÇÜK YÜREKLERİ BÜYÜK İNSANLARIN ÜLKESİ

Yakın tarihe kadar ardı ardına gelen savaş ve yoksulluktan bir türlü belini doğrultamayan Vietnam, son dönemlerde dünyanın ileri gelen tatil rotaları arasında gösteriliyor. Turizmin buralarda çok yeni bir olay olduğunu ve nereye gitmek isterseniz isteyin misafirperver halkın tüm cana yakınlığı etrafınızda dört döneceğini göreceksiniz. Adetleri, aile değerleri, insana yaklaşımlarındaki özen ve güven duygusu müthiş hayranlık verici. Öte yandan, Asya’da suç oranı en az ve en güvenli yerler arasında gösterilmesi ise hiç şaşırtıcı değil. Tatil anlayışınız ne olursa olsun, Danang her seyahatseverin gönlünü hoş tutacak kadar sınırsız. Uzun doğa yürüyüşleri, romantik bir tatil, deniz, macera, gastronomi şeklinde cümleyi daha da uzatabileceğim birçok seçenek söz konusu.



MERMER DAĞLARI

Ziyaret etmeye değer şehrin en önemli tarihi zenginliklerinden biri, geçmişi 17’nci yüzyıla kadar uzanan Mermer Dağları. Toplam beş kümeden oluşan her dağa bir elementin adı verilmiş. Kim (metal), Thuy (su), Moc (ahşap), Hoa (yangın) ve Can Tho (toprak) gibi. Mermerden yapılmış hemen hemen her çeşit hayvan figürünün sıralandığı dağ yolunu ölçülü adımlarla aşmak ürkütücü. Mağaradan esen serinlik yüzümde gülümsemeye neden, içerdeyim. Mermerden oyulmuş dini sahneler, yer altı odaları, heykel ve kabartma motifleri inanılmaz. 156 basamaklı merdivenlerin sonunda karşınıza çıkan pagodalar ise, eşsiz bir deneyim. Budistler bu tarihi tapınakları hala kullanmaya devam ediyor. Vietnam savaşı döneminde Amerikalı askerlerin bu mağaraları gizlenmek için kullandıkları da ayrı bir gerçek. İyi bir yürüyüş ayakkabısı ve suyun önemi kulağımda küpe, yarım günü deviriyorum.