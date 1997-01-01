Mavi yolculuk konusunda marka haline gelen bir yer olmasının yanı sıra aslında yerel özelikleriyle de epey dikkat çekici bir adres Göcek. Özel plajları, koyları ve lezzetleriyle ama en çok masmavi deniziyle büyülüyor.

Türkiye'nin en güzel koylarına ev sahipliği yapan Göcek, mavi yolculuk rotalarının ilk adresi ve yat tutkunlarının öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Huzur ve sükunetin hakim olduğu Göcek'te masmavi deniz ve göz alıcı yemyeşil bir doğa ile baş başa kalabilirsiniz. Muhteşem koylara ev sahipliği yapan Göcek’te denize girmek için mutlaka tekne sahibi olmanıza gerek yok elbette. Kara yoluyla ulaşabileceğiniz koylar ya da kiralayabileceğiniz tekneler burada sizi bekliyor. Geçmişte Likya uygarlığının gelişmiş iki kenti olan Telmesos (Fethiye) ve Kaunos (Dalyan) arasında kalmış bir Likya yerleşimi olan Göcek’te koylarda ve Fethiye yolu üzerinde rastlanan kaya mezarları, anıt mezarlar, Tersane Adası’nda yer alan antik ve yakın dönemden kalma kalıntılar, antik ve yakın dönemden kalma kalıntılar bölgeyi her anlamda cazip kılıyor.



Yapmadan dönmeyin;

• D Marin’de akşam güneşini batırmadan,

• Göcek Çarşısı’nı turlamadan,

• Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun izini sürüp Domuz Adası ve Hamam’da denize girmeden,

• 12 Adalar turu yapmadan dönmeyin.







Nerede kalınır?

Rixos Premium Göcek

Toros Dağları'nın Akdeniz’de bittiği noktada yer alan Göcek doğasının en cömert haliyle Rixos Premium’da karşılaşabilirsiniz. Büyüleyici bir dağ manzarası, çam ormanlarının kokusu ve masmavi bir deniz… 192 süit odası var. Restoranları; Daidala, Turquoise, People’s ve Azur bölgenin ürünleriyle dünya lezzetlerini yeniden yorumluyor.

Göcek Mah. Sahil Yolu Cad. Göcek

Tel: 0252 645 32 00





Rıxos Premıum Göcek



D-Resort

D-Resort Göcek, renkli bir tatilin kapılarını aralamak için ideal. Merkezi konumu, yemekleri, mimarisiyle enfes. Ama onu en özel yapan şey kumsalı ve denizi. Bembeyaz kumlardan masmavi bir denize uzanan sahil şeridi D-Resort’ü Göcek’te bir adım öne çıkarıyor. D-Resort Göcek’te her biri farklı konseptlerde tasarlanmış, yöresel ve dünya mutfaklarından lezzetler sunan 4 farklı restoran bulunuyor. Akşam güneşine karşı bir kadeh içmek için otelin içinde yer alan Q Lounge’a bir şans verin.

Cumhuriyet Mah. 48310 Göcek

Tel: 0252 661 09 00





D-Resort



Layla Göcek

İnlice Plajı’na ve Göcek Yat Kulübü’ne yakın konumuyla palmiyeler içinde bir cennet Layla Göcek. Bahçesi, tavuklar, ördekler, kuşlarla birlikte doğanın tadını çıkarmanız için birebir. Havuz içindeki bar keyfi ikiye katlıyor. Yemekleri nefis. Özellikle organik kahvaltısı çok seviliyor. Burada yüksek sesli müzikler, çılgın eğlenceler ya da renkli ışıklar yok. Sadece huzur ve bolca tatil var!

İnlice Göcek

Tel: 0533 981 28 28



