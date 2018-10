Küçücük dar sokaklar, ışıl ışıl bir deniz ve size sadece mutlulukla bakan insanlar… Cunda’nın ve Ayvalık’ın huzur veren sokaklarında kendinizi kaybedeceğiniz, şehri bir an bile hatırlamayacağınız bol gülümsemeli bir tatil sizi bekliyor.

Ayvalık ve Cunda, Ege’nin en sevilen rotalarından. Dinlenmek, nefes almak, durmak, yeni lezzetler keşfetmek için bu ikilinin tarih kokan sokaklarına eğer hiç gitmediyseniz mutlaka bir şans verin. Gittiyseniz de siz de onu bizim gibi özlediniz, mutlaka tekrar gidin. Balıkesir’in en önemli ilçelerinden biri olan Ayvalık, 22 adanın sarmaladığı, bölgenin en meşhur ilçesi. Muhteşem tarihi konaklara ev sahipliği yapan Ayvalık, Ege bölgesinin kendine has özelliklerini ilçenin dört bir yanında sergiliyor. Eskiden Kydonia ismine sahip olan mübadele yıllarını gören bu yer aynı zamanda çok kültürlülüğü de içinde barındırıyor. Sarımsaklı bölgesinin biraz ilerisinde Badavut’tan çıkarılan sarımsak taşlarıyla yapılan tarihi konaklar, zamanın tüm hızına karşı, dimdik ayakta duruyor.



Yapmadan dönmeyin;

• Eski adıyla Yeniçarohori, yeni adıyla Küçükköy’ün keşfetmeden,

• 1873 yılında Rum Ortodoks Cemaati tarafından yaptırılmış bugünkü adıyla Rahmi M. Koç Müzesi olarak hizmet veren Taksiyarhis Kilisesi’ni görmeden,

• Agios Yannis Kilisesi yani Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı’nda vakit geçirmeden,

• Şeytan Sofrası’nda güneşi batırmadan,

• Meydanda işi şova çevirmiş lokma imparatoru Saki’de lokma yemeden,

• Sabah gazetenizi alıp Taş Kahve’de bol köpüklü Türk kahvesi içmeden,

• Eskiden akıl hastalarının kapatıldığı Tımarhane adasını keşfetmeden,

• Zeytinyağı almadan dönmeyin.







Nerede kalınır?

Murat Reis Ayvalık

Konforlu bir konaklama, SPA, dalış ve su sporları, bembeyaz kumlar, enfes bir deniz. Murat Reis Ayvalık tüm bu özellikleri bir araya topluyor. Paşa Koyu’nda bulunan otelde toplamda 91 oda var. Otelden hiç çıkmadan tüm öğünlerinizde enfes yemekler yiyebileceğinizi söyleyebiliriz.

Paşa Koyu, Şeytan Sofrası Yolu No: 1 10410 Ayvalık

Tel: 0266 312 01 01





Murat Reis Ayvalık



Cunda Taş Konak Butik Otel

18 odayla hizmet veren Taş Konak’ta rüya gibi bir tatil geçireceğinize emin olabilirsiniz. Butik otel tanımının hakkını sonuna kadar veren Taş Konak, tertemiz odaları, otantik atmosferi, Cunda merkeze iki adım olan uzaklığı ve lounge müziklerle süslediği kahvaltısıyla sizi 12’den vuracak.

Mithat Paşa Mah. Şafak Sok. No: 15 Cunda Ayvalık

Tel: 0266 327 26 33





Cunda Taş Konak Butik Otel



Cunda Vrodi Otel

Merkezi konumu, taş binası, beyaz sabun kokulu odaları, enfes kahvaltısı, kitabınızla birlikte yuvarlanabileceğiniz çimleriyle burası gerçek bir huzur adresi. 11 odalı bu butik otelde merkeze çok yakın olmanıza rağmen gürültüden eser yok!

Namık Kemal Mah. 15 Eylül Cad. No: 33/2 Cunda Ayvalık

Tel: 0266 327 12 34



Ada Camping

Cunda’nın merkezi biraz daha arkamda kalsın, beni deniz ve sessizlikle başbaşa bırakın diyorsanız burası tam size göre. Yalnız burada sabun kokan odalar dışında bir de kampçılar ve karavanıyla gelenler için kamp alanı var. Çocuk parkı, spor sahası, tekneyle gezinti ve dalış turları da mekanın sundukları arasında. Sadece iki mekanın yer aldığı bu koyda sahilde çıkacağınız yürüyüşte doğanın küçük sürprizlerine ve sunacağı mutluluklara hazır olun. Kulaklıklarınızı takıp kendinize herkesten uzakta birkaç saat hediye etmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Kırmızı Kuyu Cad. 10405 Cunda Ayvalık

Tel: 0266 327 12 11