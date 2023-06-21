Harvard eğitimli nörobilimci: ‘Ne pahasına olursa olsun’ bu 3 tür toksik iş arkadaşından kaçının

Çoğu stres kaynağını belirlemek kolaydır, ancak size en çok zarar verebilecek olan beklenmedik olanlardır. Harvard'lı bir sinirbilimci olan Juliette Han, işyerinde toksik patronlar, iş arkadaşları veya müşteriler beyninizi stresli bir duruma sokabilir, üretkenliğinize zarar verebilir ve güveninizi aşındırabilir, diyor.

“Toksik davranış, kasıtlı olarak size zarar veren veya size saldıran insanlarla sınırlı değildir” diye ekliyor. “Dramaya yönelen veya iş hakkında kötü bir tavır sergileyen insanlar, sizin için aynı derecede kötü olabilir.”

Aynı zamanda Columbia Business School’da öğretim üyesi ve Harvard Medical School’da akademik danışman olan Han, bu tür toksik insanlarla başa çıkmanın anahtarının onları erkenden nasıl tespit edeceğini öğrenmek olduğunu söylüyor.

Han’a göre “ne pahasına olursa olsun kaçınmanız” gereken üç farklı toksik iş arkadaşı türü ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı aşağıda açıklıyor:

Paranoyak oyuncu

Hepimizin kendine güvensizlikleri var ama sürekli özeleştiri yapan ve performansları konusunda paranoyak olan biriyle çalışmak yorucu ve dikkat dağıtıcı olabilir.

İşaretler: “Sizinle sürekli olarak eksiklikleri ve performans kaygısı hakkında konuşan insanlarla çevriliyseniz, bu konuşmalar sizi yalnızca kendi performansınız hakkında paranoyak yapacaktır” diyor. Han, yetersiz kalmaktan veya kovulmaktan sürekli endişe duyan biriyle ne kadar çok zaman geçirirseniz, onun toksik davranışlarını özümseme konusunda o kadar fazla risk altında olduğunuz konusunda uyarıyor.

Bununla nasıl başa çıkılır: Han, iş arkadaşınızın mağduriyet zihniyetinin sizinle hiçbir ilgisi olmadığını hatırlamanın önemli olduğunu söylüyor. İster kısa bir yürüyüşe çıkarak ister zor olanın üstesinden gelen cesaret verici, iyimser meslektaşlarınızla konuşarak, onlarla zaman geçirdikten sonra üzerinizdeki baskıyı azaltmak için zaman bulun.

Mikser tip iş arkadaşı

Farkına bile varmadan ofis dramasına giriyor olabilirsiniz.

İşaretler: Han'a göre mikserler, “gerçek bir özen ve ilgi” alanından geliyormuş gibi davranarak sizi patronunuz veya diğer meslektaşlarınız hakkında olumsuz konuşmaya teşvik ederek sessizce dramayı kışkırtmaya çalışırlar. Han, "Örneğin, bir toplantıdan sonra size yaklaşıp ‘Hey, o kişinin yorumuna gücenmedin mi?’ diyebilirler” diye açıklıyor . “Sizinle başka bir kişi arasında sorunlara neden olmak istiyorlar, ancak sizin tarafınızdaymış gibi davranıyorlar.”

Bununla nasıl başa çıkılır: Han, "Konuyu değiştirerek veya dedikoduyu olumlu bir sözle saptırarak olumsuzluklarını besleme dürtüsüne direnin. ″‘Endişenizi anlıyorum ama olumluya odaklanmayı tercih ederim’ diyebilirsiniz.” Ya da basit bir “Endişelendiğim bir şey değil ama benimle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim” demek yeterli olacaktır." diyor.

Muhalif

İş yerindeki muhalifler, sadece sizinle her konuda aynı fikirde olmayan veya her plana ağırlık veren insanlar değildir. Gerçekte bu iyi bir fırsatken, şüphelerini sizi kötü bir durumdan koruma girişimi olarak çerçevelendirebilirler.

İşaretler: “Bu kişi sizi yalnızca sınırlı bir sınıra kadar destekleyecek” diyor Han. “Kısa bir tasma içinde kalmanıza ihtiyaçları var ve şirkette yeni insanlarla tanışmaktan veya doğrudan onlara fayda sağlamayacaksa yeni projelerin peşinden gitmekten sizi caydırabilirler.” Birisi, özellikle endişelerini açıklamadan sizi sürekli olarak zorlu görevler üstlenmekten veya şirketinizde yeni roller öğrenmekten caydırırsa, karşı çıkabilir.

Bununla nasıl başa çıkılır: Önemli bir kariyer kararı hakkında asla tek bir kişiden tavsiye almayın - her zaman birden fazla bakış açısı arayın. Ayrıca, olumsuzluklarını motivasyon olarak kullanmayı düşünün. Han’ın işaret ettiği gibi, “Birinin haksız olduğunu kanıtlama arzusu gerçekten de altınızda bir ateş yakabilir.”