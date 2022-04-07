Her Şey Aşktan filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Hande Doğandemir, Şükrü Özyıldız, Mithat Can Özer, Hakan Meriçliler ve Öznur Serçeler'in oynadığı filmin yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu yaptı. Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği filmde Özcan Deniz de konuk oyuncu olarak yer alıyor. Romantik komedi türündeki film, hayatının aşkı İlker tarafından evlilik hazırlığındayken aldatılan Pelin'in serüvenini anlatıyor. Her Şey Aşktan filmi konusu ve künyesine bakalım...

HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ KÜNYESİ

Vizyon Tarihi: 2016

Tür: Romantik Komedi

Süre: 1 saat 44 dakika

Yönetmen:Andaç Haznedaroğlu

Senarist: Andaç Haznedaroğlu

Başroller: Hande Doğandemir , Şükrü Özyıldız , Mithat Can Özer

HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ KONUSU NE?

Peki, Her Şey Aşktan filmi konusu nedir? Filmin konusu şöyle: Pelin, bir mağazada kasiyer ve reyon görevlisi olarak çalışan ve evlilik arifesindeki genç bir kadındır. 3 yıldır beraber olduğu sevgilisi İlker'i hayatının aşkı olarak görmektedir ve çok masrafa girmesine rağmen yoğun bir evlilik hazırlığının ortasındadır. Tüm bu koşturmaca içerisinde nikaha sadece 10 gün kala İlker'i beraber yaşayacakları evde bir kadınla yakalar. Aldatılmayı kabullenmez ve İlker'in özürlerini kabul etmez; ayrılık acısını atlamak için en yakın dostlarıyla onlarca şey dener. Tam da aynı günlerde baterist Burak karşısına çıkacaktır...

HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ OYUNCU KADROSU

Hande Doğandemir - Pelin

Şükrü Özyıldız - Burak

Mithat Can Özer - İlker

Özcan Deniz

Hakan Meriçliler

Bala Atabek

Lale Başar

Dilşad Şimşek

Öznur Serçeler

Evrim Doğan

Sertaç Akkaya

HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Her Şey Aşktan filmi çekimleri İstanbul Bebek sahili tarafında gerçekleştirilmiştir.

HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ FRAGMANI

Hande Doğandemir film vizyona girdiğinde "İnsanların 2 saat güzel vakit geçirip mutlu ayrılacakları bir film" demişti. Şükrü Özyıldız ise "Günlük sıkıntı ve kaygılarımızdan 2 saat uzaklaşıp gülümsemek için ‘Her Şey Aşktan’ çok doğru bir tercih olacaktır" diye konuşmuştu.