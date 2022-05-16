Işıl Gönen’in güzellik temasını ele aldığı “Hüsn” sergiye çıkıyor

Önceki sergilerinde “Bâb-ı Âli: Yüceler Kapısı” ve “Bâb-ı Esrar: Meryem” başlıklarıyla bireyin özvarlığına yeniden kavuşma yolculuğu üzerine üretimlerini izlediğimiz sanatçı Işıl Gönen, bu kez karşımıza ruhsallığı ile buluşmuş olandan ışıyan “güzellik” temasını ele aldığı “Hüsn” başlıklı sergisiyle çıkıyor. Kadim geleneğe göre birey, doğa yanıyla beşer yani beden, ruhsal yanıyla ise insan olarak adlandırılmıştır. Başlangıçta beşer olarak henüz eylemlerinden doğmamış olan ve ürettiği değerler ile varlık bulan insan, bu değerleri güzellik (hüsn) üzerinden yansıtır. İnsanın varlığındaki hakikatin, edimlerinde açığa çıkışı “güzel”dir.

Işıl Gönen’in, Hâl Elbiseleri, Aletheia, Ehram, Maya gibi başlıklarla güzeli görmek, güzelde doğmak, güzeli doğurmak üzerine üretimlerini izleyeceğimiz sergisinde buluşmak üzere...

Açılış: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 18.00 – 20.00

Adres: Tomtom Mahallesi, Nur-u Ziya Sokak, No: 27/2, 34433 Beyoğlu-İstanbul