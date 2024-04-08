Kapağında Selin Türkmen’in yer aldığı Elele Nisan 2024 sayısı çıktı!

Heyecanımıza çok yakışacak, bize bu karşılama seremonisinde eşlik edecek, etkisi altından çıkamadığımız bir enerjiye sahip Selin Türkmen ile buluşmak için doğru bir andayız. Genç oyuncu Selin Türkmen, çıkış yaptığı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti ve Çimen karakteriyle ilk kez tanıştığımız ve daha yakından tanımak için fırsat kolladığımız özel bir isim. Doğuştan sahip olduğu enerjisiyle yıldızı her geçen gün daha da parlayan; yeteneklerini cesaretiyle, hedeflerini hayalleriyle zirveye taşıyan Selin Türkmen ile yıldız tozları arasında unutulmaz bir ilk buluşmadayız.

Hindistan’ın önemli aile mensuplarından Anant Ambani ve Radhika Merchant çifti evliliğe hazırlanırken düğün öncesi yaptıkları eşsiz kutlamayla Bollywood rüzgarına kapılmamıza neden oldu. Adeta Bollywood filmlerini andıran, ünlülerin akın ettiği gösterişli kutlama tüm detaylarıyla radarımıza takılıyor. Hindistan’ın muhteşem düğün gelenekleriyle tanışmaya hazır mısınız?

Şehirde stand-up ağırlıklı ya da canlı performanslarla sanatseverlerin ajandalarının yıldızı haline gelen kulüplerin peşine düşüyoruz. Bu mevsim moda, komedi kulüpleri. Çünkü tüm gözler bu sahnelerde ve gülümsemenin vakti çoktan geldi!

İdeal bir hayat nasıl yaşanır? Kendimizin en iyi versiyonuna ulaşma ümidiyle bambaşka hayat rutinlerini izliyor ve rutinlerin büyüsüne kapılıyoruz. Milyonlarca görüntülemeye sahip sosyal medyanın ‘rutin’ temalı içeriklerinin etkisi altında birlikte bir sorunun daha peşine düşüyoruz: İdeal bir hayat yaşamak için ilhama mı ihtiyacımız var?

Hayalleri süsleyen sevgilinin hayal ürünü bir aşkın başrolü olduğunu fark etmeniz için harika bir fırsat! Aşk sözlüğümüze henüz giren ‘delusionship’ ile hayal ve gerçeğin arasındaki ince çizgide romantik bir yürüyüşe çıkıyoruz. Kurulan aşk dolu hayaller yıkılırken, hiçbir şey olmamış gibi “pardon, aşk sanmıştım!” demenin ve gerçek aşklara yelken açmanın tam zamanı olduğunu savunuyoruz.

Modern zamanların en etkili trend belirleyicisi TikTok, yeni bir moda akımının doğmasına vesile oldu. Kürkler ve peluş şapkalar rafa kalkmadan, moda dünyasının suçlu zevki ‘mob wife’ estetiğine ve inceliklerine dair konuşuyoruz.

Güneşi yeniden kucaklarken güçlü formlar ve akılda kalıcı silüetlerle baharın ritmik enerjisini bir moda çekiminde yeniden yaşıyoruz. Sezonun dikkat çeken görünümleri baharın ritmine çoktan kapıldı. Aynı zamanda ilkbahar, tüm trendlerde yeniliklere kucak açıyor. Parlak çantaların canlılığı, kemerli modellerin emniyeti, omuzdakilerin rahatlığı ve aksesuarların şıklığıyla sezonun hit çantaları bir trend avcısının notlarıyla karşınıza çıkıyor.

Kısa sürede vücudunuzu yaza hazırlayacak ürünlerden Korelilerin cilt bakım rutini ‘glassy glow’a, güneşin zararlı etkilerinden koruyan renkli güneş kremlerinden makyaj çantalarında yaşanan bahar güncellemesine uzanan güzellik ipuçlarını kaçırmayın.

Beslenme düzeninizde yeni bir hikaye yazmaya ne dersiniz? Zayıflamanın yeni formülü olarak adlandırılan lektinsiz beslenme, beslenme düzeninizden lektini çıkararak inatçı kilolardan kurtulmayı ve daha hızlı sonuçlar almayı vadediyor. Birlikte keşfediyoruz!

Çiçeklerle güçlenen sezonun stil kodları, 90’ların dans pistine dönüşü, tüm görünümlerin tamamlayıcısı cesur sneaker’lar, siyah ve beyazın zamansız birlikteliği, sokak stilinde güllerin önlenemez yükselişi, sportif ruhların ihtiyaç listesiyle buluşuyoruz. Bu sırada New York, Milano ve Los Angeles sokaklarında Leonie Hanne, Sydney Sweeney, Caroline Daur ve Jennifer Lopez’in asil, çarpıcı ve kendinden emin silüetlerini incelemeye davetlisiniz. Aylık kültür-sanat raporu, Aysun Kaba ile stil sohbetimiz, Rivus’un kurucusu ve yaratıcı direktörü İpek Öztaşkın ile moda dünyasını konuştuğumuz röportajımız ve çok daha fazlası Nisan 2024 sayımızda sizleri bekliyor.

Baharı kutluyoruz, bize katılın!

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