Çocukken ne olmak
istiyordunuz?
Mimar olmak gibi bir
çocukluk hayalim vardı.
Fakat rahmetli babam
olamayacağım konusunda
beni ikna etti. Sonra
‘Başka ne yapabilirim?’ diye düşündüm.
Kimya dersini de çok severdim. Kimya
mühendisi olabilirdim. Boğaziçi
Üniversitesi Kimya Mühendisliği’ni tercih
ettim. Yüksek lisansımı da kimya üzerine
yaptım.
Sonra iş hayatına atıldınız…
İş hayatıma Pfizer’de başladım. İmalatta
çalışıyordum. İlaç imalatı ufkumu
geliştirecek, farklı imkanlar sağlayacak
bir ortam değildi. İki yıl sonra kendimi
geliştirmek için daha farklı bir sektöre
gitme ihtiyacı duydum. Bir gün gazetede
Unilever’in iş ilanı çıktığını fark ettim.
Unilever, öğrenciyken de, master
yaparken de takip ettiğim bir şirketti.
İlanda vardiyaya bir mühendis arandığı
yazıyordu. İş başvurumu, erkek mühendis
arıyoruz diye geri çevirdiler. Mühendis bir
kadın olarak bu duruma biraz alınmış ve
tepki göstermiştim. Oysa ben İngiltere’de
master yaparken, kadın mühendis ve
Türkiye’den diye çok olumlu yorumlar
alıyordum. Sonra o sayfayı kapattım.
O sayfayı, yeniden ne zaman açtınız?
Pfizer’de çalışırken, tekrar bir ilanını
gördüm. Başvurmayı düşünmüyordum.
Pfizer’de teknik direktörümüzün asistanı,
Unilever’de çalışan müdürlerden birinin
eşiydi. O bana, özellikle “Erkek-kadın
ayrımı olan bir iş değil bu” deyince
“Şansımı deneyeyim” dedim. Birkaç
aşamalı mülakattan sonra oldu.
Hangi görevde işe başladınız?
Kozmetik bölümünde kalite kontrol
müdürü olarak işe başladım. Dört sene
kadar o görevi yaptıktan sonra hem
deterjanın hem de kozmetiğin ürün ve
proses geliştirme departmanına atandım.
Üç yıl da burada çalıştım. Sonra beni
pazarlama departmanına istediler. Bu
benim için büyük sürpriz oldu. Çünkü istediğim ve beklediğim bir şey değildi. Fakat bana
güzel bir kapı açtı. Pazarlama tahsilim olmadığı halde
Unilever’de öğrendiklerim sayesinde, pazarlamada
kendimi iki üniversiteyi bitirmiş sayabiliyorum. İki yıl
Türkiye’de çalıştıktan sonra, iki yıl da ürün müdürü
olarak İngiltere’ye gittim. Geri döndüğümde, kozmetikte
pazarlama grubunun başına geçtim.