33 yıldır bitmeyen heyecan!

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Dilek Erkey, tam 33 yıldır Unilever’de çalışıyor!

Çocukken ne olmak istiyordunuz?

Mimar olmak gibi bir çocukluk hayalim vardı. Fakat rahmetli babam olamayacağım konusunda beni ikna etti. Sonra ‘Başka ne yapabilirim?’ diye düşündüm. Kimya dersini de çok severdim. Kimya mühendisi olabilirdim. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği’ni tercih ettim. Yüksek lisansımı da kimya üzerine yaptım.



Sonra iş hayatına atıldınız…

İş hayatıma Pfizer’de başladım. İmalatta çalışıyordum. İlaç imalatı ufkumu geliştirecek, farklı imkanlar sağlayacak bir ortam değildi. İki yıl sonra kendimi geliştirmek için daha farklı bir sektöre gitme ihtiyacı duydum. Bir gün gazetede Unilever’in iş ilanı çıktığını fark ettim. Unilever, öğrenciyken de, master yaparken de takip ettiğim bir şirketti. İlanda vardiyaya bir mühendis arandığı yazıyordu. İş başvurumu, erkek mühendis arıyoruz diye geri çevirdiler. Mühendis bir kadın olarak bu duruma biraz alınmış ve tepki göstermiştim. Oysa ben İngiltere’de master yaparken, kadın mühendis ve Türkiye’den diye çok olumlu yorumlar alıyordum. Sonra o sayfayı kapattım.



O sayfayı, yeniden ne zaman açtınız?

Pfizer’de çalışırken, tekrar bir ilanını gördüm. Başvurmayı düşünmüyordum. Pfizer’de teknik direktörümüzün asistanı, Unilever’de çalışan müdürlerden birinin eşiydi. O bana, özellikle “Erkek-kadın ayrımı olan bir iş değil bu” deyince “Şansımı deneyeyim” dedim. Birkaç aşamalı mülakattan sonra oldu.



Hangi görevde işe başladınız?

Kozmetik bölümünde kalite kontrol müdürü olarak işe başladım. Dört sene kadar o görevi yaptıktan sonra hem deterjanın hem de kozmetiğin ürün ve proses geliştirme departmanına atandım. Üç yıl da burada çalıştım. Sonra beni pazarlama departmanına istediler. Bu benim için büyük sürpriz oldu. Çünkü istediğim ve beklediğim bir şey değildi. Fakat bana güzel bir kapı açtı. Pazarlama tahsilim olmadığı halde Unilever’de öğrendiklerim sayesinde, pazarlamada kendimi iki üniversiteyi bitirmiş sayabiliyorum. İki yıl Türkiye’de çalıştıktan sonra, iki yıl da ürün müdürü olarak İngiltere’ye gittim. Geri döndüğümde, kozmetikte pazarlama grubunun başına geçtim.

