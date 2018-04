Göknur Karadağ ve Kıvılcım Kıran, farklı farklı sektörlerde çalışırken kendilerini bir hayalin içinde buluyorlar. Çocukluk çağlarından beri akıllarında olan birlikte iş yapma fikrini hayata geçiriyorlar ve ortaya Luzdemia çıkıyor. İşte onların bir takıya hikayeler sığdırma öyküsü...





Röportaj: Elif GirginKıvılcım’la (Kıvılcım Kıran) biz çocukluk arkadaşıyız. Çocukluk dönemlerimizden bu yana hep birlikte bir iş yapma fikri vardı aklımızda. Luzdemia ile, uzun yıllardır hayalini kurduğumuz beraber çalışma fikrini hayata geçirmiş olduk.Eğitim hayatımı Türkiye ve daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamladıktan sonra kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren aile şirketimiz Golden Line'da çalışmaya başladım. Kuyumculuk sektöründeki 12 senelik tecrübem boyunca, uluslararası birçok fuara katıldım, takı trendlerini yakından takip etme fırsatım oldu. “Floating locket” trendinin de ne kadar hızlı bir yükselişte olduğunu bu şekilde fark ettim. Bu trendde takıyla hikayeler anlatabiliyor, kendi hikayenizi takı tasarımına dönüştürüyorsunuz. Bu trendi Kıvılcım’la paylaştım ve geçtiğimiz Nisan ayında beraber Luzdemia’yı kurduk.Ben de eğitim hayatımı Türkiye ve daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamladım. Uluslararası şirketlerde insan kaynakları alanında tecrübem var ve aslında bu projeye kadar takı ile sadece kullanıcı olarak ilgileniyordum. Göknur bu projeden bahsedince takıyla hikayeler anlatma ve bunu da kullanıcının bizzat kendisinin yapması fikri beni çok heyecanlandırdı. Ürüne inanınca, güçlerimizi birleştirdik, fikirlerimizi toparladık ve Luzdemia’yı hayata geçirdik.Küçük bir çocukken hayalimde nasıl bir meslek sahibi olacağımdan çok nasıl bir birey olacağım sorusu vardı. Şimdi düşünüyorum da çocukken hayallerim hep yakın gelecek ile ilgiliymiş. Hangi okul, hangi bölüm gibi sorularla boğuşurdum. Mesleğimi seçmemde babamın rolü büyüktür ama en büyük destek hep annemden geldi.Ben farklı dönemlerde belediye başkanı, avukat, kütüphane görevlisi ve öğretmen olmak istedim. Bütün yapmak istediğim işlerde şimdi görüyorum ki hep bir şeyleri düzeltmek, düzenlemek, iyileştirmek arzum varmış. Uzun yıllar üst düzey yönetici olarak çalıştığım görevlerde bir şeyleri iyiye götürmek arzumu gerçekleştirme şansım oldu.Bence profesyonellik sonradan kazanılan bir şey değildir, hayata karşı bir duruştur. Başarılı iş istikrar ve disiplinin sonucudur. Bir de inanç gerekir. Başaracağına inanmak çok önemlidir.Profesyonellik benim için ne yaparsan yap en iyisini yapmaya çalışmak demek. Benim için başarının formülü hep yaptığım şeye tutku duymak, çok sevmek, tamamen kendimi vermek oldu. İnsanın sevdiği ve tutkuyla bağlandığı işte başarısız olması bence mümkün değil.“Floating locket” dünyada hızla yükselen bir takı trendi. “Floating locket”ı kişinin kendi hayat hikayesini anlatan çeşitli sembolleri cam bir madalyonun içine yerleştirerek oluşturduğu, kişiselleştirilmiş özel takısı olarak tanımlayabiliriz. Sizin için anlamı olan, hayatınızdaki önemli kişileri, değerleri, aktiviteleri anlatan, kısacası sizi siz yapan şeyleri simgeleyen sembolleri yüzlerce çeşit sembol arasından seçebiliyorsunuz. Dünyada hızla yükselen bu trendi, Luzyo markamızla Türkiye’ye taşıdık.Luzyo dünyasında kendi hikayesini yaratmak isteyen kadınlar, kolay, zevkli ve çok eğlenceli bir yolculuğa adım atıyorlar. İlk olarak, kendi dünyalarını sembolize eden, diledikleri boy, renk ve tarzdaki LuzyoLocket’larını seçiyor, ardından işin en eğlenceli kısmına geçiyorlar. Birbirinden renkli, anlamlı ve sevimli sembollerden, kendi dünyalarını anlatan, onlara mutluluk veren alternatifleri belirliyor, hikayelerinin temellerini atıyorlar. Sonrasında, anlamlı kelimelerin yazılı olduğu plakalardan, diledikleri uzunluk ve stildeki zincirlerden kendilerine uygun olanları seçtikten sonra Luzyo’larını şık kolye uçlarıyla da süslüyorlar. Böylelikle, boyunlarını süsleyecek hikayelerini, kendi, özel Luzyo kolyelerini hayata geçirmiş oluyorlar.Luzdemia, stilini takısına yansıtmak, kolyesinde kendi hikayesini görmek isteyen tüm kadınlara sesleniyor. “Benim ışığım” anlamına gelen Luzdemia, tıpkı isminin anlamı gibi, her yaş ve tarzdan kadına, kendi ışıklarını yansıtmaları için hem anlamlı, hem stil sahibi ürünler sunuyor.Luzdemia’da kendi Luzyo kolyenizi tasarlayabilir ya da hazır ürünlerden seçiminizi yapabilirsiniz. Luzdemia’da Luzyo’ların yanı sıra farklı kolyeler, bilezikler, küpeler de bulmanız mümkün. Koleksiyondaki her parça anlamlı ve mesajlı ürünlerden oluşuyor.Benim favori takım Luzyo’lar, çünkü her türlü kıyafete uyuyorlar. Luzyo kolyeler gündüzden geceye, günün her saati kullanılabilen, her şekle giren takılar. Bunun dışında küpesiz dışarı çıkmayanlardanım.Biz kendi aramızda hep şakalaşıyoruz çünkü benim takı zevkim takı işi yapan biri için çok konservatif. Sade ve günlük parçaları seviyorum, benim tasarladığım Luzyo’lar da hep minimalist oluyor. Ben de Luzyo’yu kendi tarzıma uygun, daha sade çizgilerde tasarlayabildiğim için seviyorum. Onun dışında ince yüzükler çok hoşuma gidiyor.Takı dışında olmazsa olmazım ayakkabılardır. Rahatlığa olan düşkünlüğümden spor ayakkabı trendi beni çok mutlu ediyor.Benim ceket sevgim arkadaşlar arasında artık takılma konusu olacak kadar çok meşhur. Kot pantolon üstü ceket en sevdiğim kombin.On şeyi biz Kıvılcım’la beş beş paylaştık. Benim için ailem, sağlığım, huzurum ve kahvaltı sofrası vazgeçilmez.Göknur beşinci vazgeçilmezini atladı ben söyleyeyim; kuru kayısı ve ceviz. Benim vazgeçemediklerim sevdiklerim, internet, telefon, laptop ve film seyretmek.Daha yolun çok başındayız. Her kadının bir Luzyo kolyesi olsun, herkes kendi hikayesini anlatsın istiyoruz.Kullanıcılarla buluşalı henüz dört ay oldu, Luzdemia çok yeni bir firma. Amacımız bütün kadınlara hayatlarındaki güzellikleri kendilerine sürekli anımsatacak anlamlı ve şık takılar sunmak.