Çok bilinmeyenli kariyer problemleri

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4 kariyer problemi, 4 çözüm önerisi

PROBLEM 1: "SORUMLULUĞUM ÇOK FAZLA"

"İki yıldır aynı iş yerinde aynı pozisyonda çalışıyorum. Patronum ise bana her geçen gün daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bunun karşılığında, ne bir terfi ne de görev tanımımda değişiklik yapmaktan bahsediyor. Maaşımda artış talep etmem doğru olur mu? Nasıl bir yöntem izlemeliyim?"

Derya K.



İşe giriş aşamasında ya da pozisyon değişikliklerinde, iş tanımınızı yazılı olarak netleştirmediğiniz takdirde, size verilen ek sorumlulukların ne kadarının işinizin ve sorumluluklarınızın bir parçası olduğundan tam olarak emin olamazsınız. Bunu değerlendirebilmek için şirketinizde ya da departmanınızda ne gibi değişiklikler olduğuna da bakmalısınız. Biliyorsunuz, ekonomik kriz dolayısıyla pek çok kişi işten çıkarıldı. O kişilerin sorumlulukları kalanlara paylaştırıldı ve bir kısmı size düşmüş olabilir. Bu durumun düzeltilmesini isteyebilir ya da bunun geçici olacağını düşünerek şirketinizi ayakta tutmak adına bir süre idare edebilirsiniz. Ancak yaşadıklarınız genele yayılmamış, sadece size özelse, bu durumda kendi yaşam koşullarınızı göz önünde bulundurarak bir karar vermelisiniz. Ek sorumluluklar iş-özel yaşam dengenizi bozacak seviyede ise, bu durumda bence konuşma yoluna gitmenizde fayda var. Burada önemli olan, düşüncelerinizi nasıl dile getireceğiniz… Direkt maaş artışı talebiyle gitmek yerine, bu artışın nedenlerinden ve sizin hayatınızda yarattığı sonuçlardan bahsederek konuyu ele almalısınız. Sakin ve mantıklı bir şekilde konuşarak, durumun gerginleşmesine ve olumsuz sonuçlanmasına izin vermemeniz… Aksi takdirde, taleplerinizi dile getirirken, işinizi de kaybedebilirsiniz.



