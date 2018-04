Deren Öztürk

“Güvenilir yerli marka boşluğunu doldurduk”

Yazı: Sinem Gürleyük



Cosmed markasının Satış ve Pazarlama Müdürü Deren Öztürk’le Türkiye’deki dermokozmetik pazarı ve kariyerini konuşmak için buluştuk. Bir aile şirketi olan Cosmed’in yaratılışı ve yükselişinde büyük emeği olan Öztürk’e göre bu sektördeki en büyük zorluk henüz dermokozmetik bilincinin oluşmamış olması.



Eğitim hayatınızdan bahseder misiniz?

Eyüboğlu Lisesi ve Koç Üniversitesi İşletme bölümü mezunuyum. Üniversite döneminde İtalya’da Istituto Marangoni’de moda pazarlaması eğitimi aldım. İlerleyen yıllar için de farklı planlarım var…



Meslek seçiminizde sizi etkileyen şey neydi?

Ailem. Kendimi bildim bileli bizim evde hep iş konuşulur, babam kimya mühendisi ve bu zamana kadar işlere hep mühendis gözüyle yaklaştı. Benim de pazarlama-satış gözüyle dünyaya bakabilmemi istedi. Bunun dışında marka yaratma, pazarlama ve reklam dünyası her zaman çok ilgimi çekti. Kendimi ait hissettiğim tek bir alan vardı, ben de o alanda ilerlemeyi tercih ettim.



İş hayatına atılmadan kendinize bir kariyer planı çizmiş miydiniz?

Aslında çok daha farklı bir kariyer planım vardı. Farklı şirketlerde çalışmak, yeterince tecrübe kazanmak, yurt dışında eğitimime devam etmek ve daha sonra aile şirketine dönmek gibi… Ama tamamen planların dışında bir yol çıktı karşıma. Babam “Ya Cosmed ile birlikte büyüyeceksin, hata yapacaksın, düşeceksin, başaracaksın ben yaptım diyeceksin ya da her şey düzene oturduktan sonra gelip keyf ini süreceksin tercih senin” dedi… Ben zor olanı seçtim, her detayında emeğimin olmasını istediğim için iki senedir Cosmed ile yatıp Cosmed ile kalkıyorum.



İş hayatında karşılaştığınız en büyük zorluk ne oldu?

Önyargıları yıkabilmek. Kurulmuş düzene farklı bir bakış açısını kabul ettirebilmenin ne kadar zor olduğunu fark ettim. 24 yaşındayım biz farklı bir kuşağız, hayata ve olaylara bakışımız da çok başka. Yıllardır aynı işi aynı monotonlukla, hiçbir gelişme göstermeksizin yapan kişiler tarafından sevilmiyorsunuz. Gençsiniz, “Ne biliyor ki?” diye düşünüyorlar… En sonunda haklı olduğunuzu kabul ediyorlar ama bununla başa çıkmak gerçekten sabır istiyor.



Sizce iş hayatında güçlü ve mutlu bir kadın olabilmenin yöntemleri neler?

Attığın adımın beş hamle sonrasını görebilmek… Sorunları büyütmemek, üç saniye durup nefes almak; fevri çıkışlarda bulunmamak… Sorundan çok çözüme odaklanmak. Olan bitenin ardından üzülüp yıpranmaktansa her sorundan bir ders çıkartmak ve paniğe yer vermeksizin yoluna devam etmek.