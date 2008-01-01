İddialı, yaşanmış, çarpıcı, derin… Hatice Gökçe tasarımdaki iddiasını ve başarısını yepyeni bir projeyle bir adım daha ileri taşıdı. Gökçe ‘The Leather Age-Anatolia ?’ ismini taşıyan yeni koleksiyonuyla deriyi yeniden tasarladı.





Yola erkek koleksiyonları üretmekle başlayan Hatice Gökçe artık hem kadın hem de erkek tasarımları hazırlıyor. Ama onu farklı kılan elbette bu değil, tasarımlarındaki iddia. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Hatice Gökçe’nin bu iddiası tasarımlarına kattığı yaşanmışlıktan geliyor: “Atölyelerin, doğanın, insanların, olayların bende bıraktıkları tortu konseptimi yaratıyor. Her şeyi hislerim üzerinden anlatıyorum. Çoğu zaman insanların girmeye çekindikleri izbe mekanların ve bütün bu alanlardaki yaşanmışlık hislerini dokularla okumaya çalışıyorum” diyor. Moda Tasarımcıları Derneği’nin kurucu üyesi olan Gökçe aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in sosyal sorumluluk projesi ‘Argande’nin 2008 yılından beri tasarım koordinatörlüğünü de yürütüyor. 2011’de Çin’in erkek giyim markası İlçi’nin de tasarım koordinatörlüğünü üstlenen tasarımcı şimdi de Deri Tanıtım Grubu’yla Anadolu topraklarında varlığını sürdürmüş sekiz medeniyetten ilhamını alan ‘The Leather Age-Anatolia ∞’ projesi ile geçmişin gücünü bugünün yeni fikirleri ile buluşturuyor. Eski medeniyetleri günümüze deri ve tasarımla taşıyan ‘The Leather Age-Anatolia ∞’, 14 Nisan’da günü İstanbul Modern’de ilk kez tasarım dünyasının profesyonelleri ve sanatseverlerle buluşuyor. Gökçe, yeni projesini ve çarpıcı tasarımlarının sırrını bizimle paylaştı.