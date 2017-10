Yaratıcılığın bilgiden geldiğine inanıyor. Forever New Türkiye E-ticaret&Pazarlama Müdürü Zeynep Tuncay, fark yaratmak isteyenlerin ekstra çaba göstermesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “Beklentilerin üzerine çıkma hayalleriniz varsa fedakarlık şart.”

Yazı: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



SICAK, SAMİMİ TAVIRLARI VE NEŞELİ SESİYLE YÜZÜNÜZDE KOCAMAN GÜLÜMSEMEYE NEDEN OLAN KADINLARDAN FOREVER NEW TÜRKİYE E-TİCARET&PAZARLAMA MÜDÜRÜ ZEYNEP TUNCAY. Moda, hayatında lise yıllarından beri varmış. Aslında moda tasarımı üzerine eğitim almış ama pazarlama ve perakende, her zaman onu en çok heyecanlandıran alanlar olmuş. Bu alanlarda ilerlemek istediği için üniversiteden sonra London College of Fashion’da stratejik moda pazarlaması üzerine yüksek lisans yapmış. İngiltere, perakendenin en gelişmiş olduğu ülkelerden biri olduğu için orada kaldığı yıllarda perakende adına çok şey öğrenmiş. Londra’daki Starbucks’ta ilk perakende deneyimini yaşamış: “Benim için çok keyifli bir deneyimdi; müşteri odaklılık, marka bağlılığı oluşturma ve deneyim pazarlaması konularında çok şey öğrendim” diyerek sürdürüyor sözlerini. Zeynep Tuncay, Türkiye’ye döndüğünde Roman ve Tommy Hilfiger markalarında çalışmış. 3.5 senedir de Forever New’un pazarlama ve e-ticaret ekiplerini yönetiyor. “Forever New çok heyecanlı ve dinamik bir marka. Her ay yeni bir koleksiyon için çalışıyoruz yani benim için her ay, yeni bir sezon gibi. Forever New, özel günlerde en tercih edilen markalardan biri. Müşterilerimizin en özel zamanlarında onlara ürünlerimizle eşlik etmek bana büyük keyif veriyor.” Her zaman gazeteci olmak istediğini, içerik oluşturmaktan çok keyif aldığını ve kısmen de olsa şu anki işiyle ortak yönleri olduğunu da eklemeden geçemiyor.



YAZMA HEVESİMİ BLOG'UMLA GİDERİYORUM

Tuncay’ın bir de blog'u var; blog'unun dijital pazarlama alanında fikirlerini test edebileceği bir platform sunduğunu belirtiyor. “Çocukluktan kalan yazma hevesimi, kişisel blog'umla gideriyorum şu an. Açık olmayı seven bir insanım. İçimi dökmek başlangıçta beni biraz tedirgin etse de sanırım deneyimlerimi ve gözlemlerimi paylaşmanın ve günlük hayatımın içinde olmayan insanlarla ortak paylaşımlarda buluşmanın verdiği keyif daha ağır bastı.” Profesyonel bir bakış açısı yaratmak için cesaret ve hangi pozisyon olursa olsun doğru geribildirim vermenin çok önemli olduğunu düşünüyor Tuncay. “Şeffaf iletişime çok inanırım, uzun süreli iş birlikleri için bu çok önemli. Sektör o kadar hareketli ki tek bir kişinin deneyimi ve vizyonu ile ilerlemeyi doğru bulmuyorum” derken başkalarının deneyimini ve bakış açısını değerlendirmenin hayati bir önem taşıdığının altını çiziyor. Enerjisi yüksek, sektörünün lideri olma ilkesini benimsemiş, yenilikçi ve cesur yapılarda kariyerine devam etmek istiyor.

BELLİ MARKALARDAN VAZGEÇMEM

Makyaj ürünlerinde Estee Lauder, Mac ve Benefit’i, cilt bakımında ise Shiseido’yu tercih ediyorum. Göz altı kapatıcısı, aydınlatıcı, allık, maskara ve eyeliner günlük makyajıma her zaman eşlik eder. Hafta içi Chanel Chance, hafta sonu ise Abercrombie&Fitch No:1 vazgeçilmez parfümlerim.