İş'iniz zor değil!

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CV’nize olumlu yanıt almak için bunları deneyin...

Bir iş görüşmesine gidecek olma fikri, hem çok heyecanlı hem de oldukça kaygı vericidir! Hangi deneyiminizi, nasıl aktaracaksınız? Hangi projenizi anlatmaya daha fazla vakit ayıracaksınız? Ücret beklentisi gibi zorlayıcı sorular karşısında neler söyleyeceksiniz? Evet, sıkıştırılmış bir zaman diliminde, tüm bu sorularla nasıl baş edeceğinizi bilemeyebilirsiniz. Ancak, iş görüşmesine nasıl hazırlanmanız gerektiğini ve iş görüşmesi sırasında nasıl davranmanız gerektiğini bilirseniz, işiniz çok daha kolay olacak!



