Kendi işinin başında!

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KAGİMER'in desteğiyle 5 girişimci kadın, iş dünyasına adım attı.

Onlar, Kadın Girişimciler İş Geliştirme Merkezi KAGİMER'in desteğiyle kendi işlerini kurmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorlar.



Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER'in Avrupa Birliği'nden sağladığı finansal kaynak ve İŞKUR'un desteği ile ilk kez hayata geçirdiği önemli bir proje bu. Projenin ilk ayağı geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. "Yükseklik korkusu olmayan girişimci kadınlar arıyoruz" ilanıyla yola çıkan projeye 1400 aday başvuru yaptı. CV elemesini geçen 60 aday eğitim alma hakkı kazandı. Ardından aday sayısı önce 10'a, en sonunda da 5'e düşürüldü. Hazırlanan iş planları arasından 5'i, KAGİMER'e yerleştirilerek 6 ay boyunca ofis, ofis ekipmanı, hukuk danışmanlığı ve mali müşavir desteğinden yararlanma şansına sahip oldu. KAGİMER'in ilk iş kadınları şu günlerde yeni ofislerinde işe başlamanın heyecanı içindeler. Girişimlerin yüzde 80'inin ilk bir yıl içinde başarısızlıkla sonuçlandığı günümüz ortamında en büyük cesareti onlara inanan ve destekleyen 110 KAGİDER üyesi veriyor. Biz de projeden gurur duyduk ve kendi işini kuran beş kadının heyecanını sizinle paylaşalım istedik.



