Profesyonel hayatı bir strateji oyununa benzettiğini söylüyor Güliz Kocabalkan Zalma. Başarılı bir kariyerin motive edici olduğunu itiraf ediyor ama ekliyor: “Mutlu olmadığınız sürece bu bir yere kadar yeter. Hedefim her şeyi dengeli bir şekilde yaşadığım bir kariyere sahip olmak ve yaptığım işten zevk almak.”

Yazı: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta

Robert Kolej'in ardından Marmara Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler üzerine eğitimi alan Pandora Türkiye Pazarlama Müdürü Güliz Kocabalkan Zalma, çok geçmeden iş hayatına atılmış atılmasına ama Robert Kolej’deki günlerini hala özlemle hatırladığını, her anlamda unutulmaz bu yedi yılın hem güzel arkadaşlıklar getirdiğini hem de eşiyle tanışması için fırsat verdiğini söylüyor. Güliz Kocabalkan Zalma, üniversitenin ikinci senesinin yazında İpek Kağıt’ta ve Lufthansa’da staj yaparak iş hayatına atılmış. Üçüncü senenin yazında ise Colgate Palmolive’de çalışmaya başlamış. Yaz stajyeri olarak işe başladığı Colgate Palmolive’de Ticari Pazarlama ve Pazarlama departmanlarında farklı pozisyonlarda görev almış. Bu deneyimin ardından Pandora’ya geçmesiyle beraber yepyeni bir dönem başlamış. “Perakende sektörünün dinamikleri çok farklı; dış etkenlerden çok çabuk etkilenebildiği gibi yaptığınız her kampanyanın dönüşünü birebir gözlemleyebileceğiniz bir ortamı var. Türkiye’de ise büyümesine hızla devam eden bir marka ve hızla genişleyen bir organizasyon.”

BİR STRATEJİ OYUNU

Kariyer bazıları için hayatın anlamı, bazıları için de iş hayatındaki sıradan istasyonlardan biri olabilir ama gerçek şu ki günümüzün büyük bir kısmı iş ortamında geçiyor ve huzursuz geçirilen saatlerin faturası günün sonunda önümüze geliyor. Hal böyle olunca “İş hayatında huzur gerekir” lafı beylik bir laf olmanın ötesine geçiyor. Zalma, katkıda bulunduğunuz pozitif ivmeleri ve iş sonuçlarını görmenin çok tatmin edici olduğunu ancak günlük koşuşturma içinde önemli olan tek şeyin huzur olduğunu söylüyor. “Benim için öncelikli olan uzun dönemde sevdiklerime ve kendime zaman ayırabileceğim bir yerde olmak. Başarılı bir kariyer çok motive edici ancak mutlu olmadığınız sürece bu sizi bir yere kadar götürebilir. Hedefim her şeyi dengeli bir şekilde yaşadığım bir kariyere sahip olmak ve yaptığım işten zevk almak. Çok farklı ‘butik’ kariyer alternatifleri günümüzde herkesin olduğu gibi benim de aklımdan ara sıra geçiyor. Uzun vadede deneyimlerimden yararlandığı tamamen farklı bir yola sapmış olabilirim” diyor. Profesyonel hayatı bir strateji oyununa benzetiyor. Doğru zamanda doğru yerde olmanın, yıllar içinde farklı çevrelerde oluşturduğunuz bağlantıların kritik bir önem taşıdığını söylüyor.

HER ŞEY ZAMANINDA GÜZEL

Hayatın koşuşturması içinde hep bir şeyleri erteleriz ve bir gün gelip bu ertelemelerle aslında hayatı kaçırdığımızı fark ederiz ya Güliz Kocabalkan Zalma da “Her şey zamanında güzel” diyor. “Hiçbir şeyi ertelememeliyiz. Hem özel hem de profesyonel hayatta carpe diem (anı yaşa) felsefesi çok yararlı. Çocukken piyano çalmaya başladığım dönemlerde piyanist olabilirim diye düşünmüştüm ancak profesyonel olarak devamı maalesef gelmedi. Şimdi, hiçbir zaman bir şeyler için geç olmadığına kendimi inandırmak istiyorum.” Spor yapmayan bir insan olmasına rağmen son bir yıldır pilatese merak salmış Zalma. Fiziken ve ruhen yarattığı farkı görünce insanın daha da motive olduğunu söylüyor. Hafta sonları eşi ve köpeğiyle Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yapmanın ise tadı bir başka onun için. Son zamanlarda yemeğe de merak salmış. “Çok sık yemek yapabilen bir insan değilim ancak evde olduğumuzda yemek denemeleri yapıyoruz. Şu sıralar ise makarnaya özel bir ilgimiz oluştu” diyor.

DENİZ TATİLİ OLMADAN ASLA

Tatil denince Zalma’nın aklına gelen ilk şey; deniz, güneş ve kum. Favorileri de Çeşme ve Bodrum. Geçen yaz İtalyan rivierasına seyahat etmiş. Şehir ve denizin iç içe olduğu yerlerin asla hayal kırıklığına uğratmadığını söylüyor. Aynı duyguyu Sicilya’da ve Barselona’da da hissettiğini ekliyor. Favori şehirlerinden biri; hem mimarisi hem mutfağı hem de genel havasıyla Barselona. Hem arkadaşlarının hem de ailesinin bir kısmının yaşadığı New York da eşiyle sık sık gittiği şehirlerden ama söz dönüp dolaşıp İstanbul’a geliyor tabii. Tüm zorluklarına, kalabalığına ve bitmeyen trafiğine rağmen kim İstanbul’dan kolayca vazgeçebilir ki?