"Yaşam en büyük hediye"

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Hayatta tanıyacağınız en canlı, en sıcak, en pozitif insanlardan biri Vildan Gökbayrak. 33 yıldır güzellik sektörünün içinde. Bunca yılın özeti olarak hayatta öğrendiği en iyi şeyin sürekli gelişmek ve büyümek olduğunu söylüyor.

Yazı: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Güneşli bir sabah, Nişantaşı’ndayız. Kafeler yeni yeni açılıyor, pastanelerden ellerinde sandviçlerle çıkan insanlar telaşla işlerine yetişmeye çalışıyor.

Kimi esniyor kimi uyku mahmurluğunu taşıyor yüzünde ama sabahın o saatinde bile pür neşe ve enerjiyle yürüyen bir kadın geliyor uzaktan; Vildan Gökbayrak. Hani güzel enerjisi ve aurasıyla dönüp bakma ihtiyacı duyduğunuz, bulunduğu ortamda fark yaratan kadınlar vardır ya, işte Vildan Gökbayrak kelimenin tam anlamıyla böyle bir kadın. Beş dakikada sanki 40 yıldır tanıdığınız bir aile dostunuzmuş gibi kolayca koyu bir sohbete dalabileceğiniz kadar sıcak ve samimi. 33 yıldır güzellik sektörünün içinde olan Vildan Gökbayrak, 23 yaşındayken Max Factor’de iş hayatına başlamış. Estee Lauder ve Lancome’u ithal eden firmalarda çalıştıktan sonra 20 senedir de La Prairie, Sisley, Juvena, Marlies Moller ve Elemis gibi sektörün lider markalarını getiren distribütör firmada pazarlama ve satış direktörü olarak çalışıyor.



Makyaj merakım çocukluktan geliyor

Gökbayrak, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuş. Ancak küçük bir çocukken bile kozmetiğe çok meraklı olan bu kadının iş hayatı da bu yolda ilerlemiş bir şekilde. “Şöyle bir sahne hatırlıyorum çocukluğuma dair...” diyor gülerek: “Annem mutfakta babama balık kızartıyor, işi başından aşkın. Ben kağıttan ince ince kestiğim şeritlerle kendime kirpik yapmışım, o kadar işinin arasında anneme gösteriyorum. Bu kız okumayacak diyor annem endişeyle.” Önce balerin olmak istemiş sonra doktor. “Mahallede top oynayan çocukların yaralarına müdahale ettiğim için doktor olacağımı düşünürdüm ama kozmetiğe çok meraklıydım hatta ispirtolu kalemle bebeklerime ve kedime makyaj yapardım. Bu sektörde çalışacağım daha o zamandan belliymiş” diyor.



Yol arkadaşı olmayı seviyorum

Hayatta tam da olmak istediği konumda olduğunu söylüyor Vildan Gökbayrak. Mesleğinde, özel hayatında mutlu ve kendisiyle barışık insanlardan. “Kozmetik benim özel ilgi alanımdı ve mesleğim oldu” diyor ama bir koltuğa iki karpuz sığdırmayı da ihmal etmiyor, çünkü uzun zamandır hobisi olan yaşam koçluğunu mesleğe çevirmek için eğitim almış. “Bu eğitimler bitmeyecek bir süreç, ömür boyu devam edecek” diyor. Öğrenmeyi ve insanlara hayallerini gerçekleştirmek için kendi güçlerini keşfetme sürecinde yol arkadaşı olmayı sevdiğini söylüyor. Sevgi, samimiyet, paylaşma, yaşadığı andan keyif almak, daima ileriye bakmak yaşam felsefesi olmuş. “Hayatta öğrendiğim en iyi şey sürekli gelişiyor ve büyüyor olmam. Yaşam bize verilmiş en büyük hediye” diyerek sürdürüyor sözlerini. Geç de olsa hayatına girdiği için mutlu olduğunu söylediği spor ve sosyal medya da son aylarda en sevdiği iki hobisi. Çektiği fotoğrafları paylaşmaktan da büyük keyif alıyor. İşi gereği dünyanın dört bir köşesini gezmiş Vildan Gökbayrak ama Londra ve Roma her zaman biraz daha ayrıcalıklı bir konumda onun için. İş d��şında arkadaşlarıyla gittiği hafta sonu seyahatleri en büyük motivasyon kaynaklarından.



