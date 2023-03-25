Kızılcık Şerbeti 21. bölüm fragmanı... Yeni bölümde neler olacak?

ShowTV'nun bu sezon izleyici ile buluşan yeni dizisi Kızılcık Şerbeti Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi isimleri bir araya getiriyor. Kızılcık Şerbeti son olarak 20. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünü kaçıranlar ShowTV'nin sitesi üzerinden izleyebilir: Kızılcık Şerbeti 20. bölüm...

KIZILCIK ŞERBETİ 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

ShowTV Kızılcık Şerbeti'nin 20. bölümünün özetini şöyle paylaşıyor:

Kızılcık Şerbeti'nin 20. Bölümünde; Alev ve Abdullah’ın konuşması Sönmez’in eve gelmesiyle yarım kalsa da Sönmez, Abdullah’ı Alev’in evinde görmekten dolayı son derece rahatsız olmuştur. Konuyu önce Kıvılcım’a açar ama içi yine rahat etmez ve Abdullah’a giderek duyduğu rahatsızlığı anlatarak onu uyarır. Nursema, Alev’in evinde saklanmaya devam ederken, İbrahim’in ailesi Pembeler’i hala balayındalar diyerek zaman kazanmaya çalışıyorlardır. Nilay tesadüfen yolda İbrahim’i görür ancak kimseyi buna inandıramaz. Ömer ve Kıvılcım birlikteliklerini doyasıya yaşamaktalarsa da, dünyaları arasındaki fark Kıvılcım’ı git gide daha fazla rahatsız etmekte, konuyu Ömer’e açtığında aldığı cevaplar da onu rahatlatmaya yetmemektedir. Kendini toparlayan Nursema, herkesle yüzleşmek ve hesap sormak için her şeyi kabullenmiş gibi görünerek kocasının evine döner. Ve büyük bombayı kendi ailesini de çağırdığı bir yemekte patlatır.

KIZILCIK ŞERBETİ 21. BÖLÜM 1. FRAGMANI

ShowTV Kızılcık Şerbeti dizinin yeni bölümünden ilk fragmanı da yayınladı. İşte Kızılcık Şerbeti dizisi 21. bölüm 1. fragmanı...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU...

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.