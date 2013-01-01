1995 yılından beri 'Kral Müzik Ödülleri' adıyla düzenlenen ve bu yıl 'Türkiye Müzik Ödülleri' adını alan törene iş, sanat ve müzik dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. İşte gecede ödül alanlar...
En iyi çıkış yapan şarkıcı: Mehmet Erdem
En iyi özgün film müziği: Yıldıray Gürgen (Evim Sensin)
En iyi özgün dizi müziği: Aytekin Ataş (Muhteşem Yüzyıl)
En iyi Grup: Seksendört
En iyi klip: Ziynet Sali - Her Şey Güzel Olacak
En iyi proje:Orhan Gencebay'la Bir Ömür
En iyi remix: Geri Dönüş Olsa - Emre Kınay
En iyi düet: Soğuk Odalar - Emre Aydın & Gülden Mutlu
En iyi enstrümantal albüm: Dönmez Yol - Erkan Oğur
En iyi albüm: Es - Mustafa Ceceli
En iyi kadın şarkıcı: Göksel
En iyi erkek şarkıcı: Mustafa Ceceli
En iyi single: Beni Biraz Böyle Hatırla - Emre Aydın
En iyi şarkı: Türkan - Demet Akalın