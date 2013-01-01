2013 Türkiye Müzik Ödülleri

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Kim, hangi ödülü aldı?

1995 yılından beri 'Kral Müzik Ödülleri' adıyla düzenlenen ve bu yıl 'Türkiye Müzik Ödülleri' adını alan törene iş, sanat ve müzik dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. İşte gecede ödül alanlar...

En iyi çıkış yapan şarkıcı: Mehmet Erdem

En iyi özgün film müziği: Yıldıray Gürgen (Evim Sensin)

En iyi özgün dizi müziği: Aytekin Ataş (Muhteşem Yüzyıl)

En iyi Grup: Seksendört

En iyi klip: Ziynet Sali - Her Şey Güzel Olacak

En iyi proje:Orhan Gencebay'la Bir Ömür

En iyi remix: Geri Dönüş Olsa - Emre Kınay

En iyi düet: Soğuk Odalar - Emre Aydın & Gülden Mutlu

En iyi enstrümantal albüm: Dönmez Yol - Erkan Oğur

En iyi albüm: Es - Mustafa Ceceli

En iyi kadın şarkıcı: Göksel

En iyi erkek şarkıcı: Mustafa Ceceli

En iyi single: Beni Biraz Böyle Hatırla - Emre Aydın

En iyi şarkı: Türkan - Demet Akalın