2023 Emmy Ödülleri ertelendi

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri için adaylar geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. HBO imzalı Succession dizisi 27 adaylıkla adından söz ettirirken The Last of Us ve The White Lotus en çok adaylık kazanan diğer yapımlar oldu.

TÖREN ERTELENDİ

NTV' nin haberine göre Ancak Hollywood'daki grev nedeniyle Emmy Ödülleri ertelendi. Törenin 18 Eylül'de gerçekleşmesi planlanıyordu.

TARİH BELİRLENMEDİ

Variety'nin haberi göre, tören için net bir tarih belirlenmedi ancak Fox'un ocak ayında töreni gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtildi. Televizyon Akademisi ise törenin kasım ayında gerçekleşmesini umuyor.

TÖRENE HİÇBİR OYUNCU KATILAMAYACAK

Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle ödül töreninin ertelendiği belirtildi. Eğer ödül töreni, grev devam ederken gerçekleşecek olursa hiçbir oyuncu törene katılamayacaktı.

Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine girmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.

SAG-AFTRA maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev başlatmıştı.