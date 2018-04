AC/DC'den yeni albüm

Efsane grup AC/DC, merakla beklenen "Rock or Bust" adlı yeni albümünü 2 Aralık'ta Sony Music etiketiyle yayınlayacağını açıkladı.

Grubun 6 yıl aradan sonra yayınladığı ilk albüm olacak olan “Rock or Bust”ta 11 yeni şarkı yer alacak. AC/DC son olarak 2008 yılında 31 ülkede 1. sıraya yerleşen “Black Ice” albümünü yayınlamış ve dünya çapında 8 milyona yaklaşan bir satış başarısına ulaşmıştı. 2014 baharında; Vancouver, BC’deki Warehouse Studio’da kaydedilen “Rock or Bust” albümünde grup bir kez daha Brendan O’Brien ve Mike Fraserile çalıştı. “Rock or Bust” grubun 41 yıllık müzikal kariyerindeki kurucu üye Malcom Young’ın yer almayacağı ilk albüm olarak dikkat çekiyor. 2014 yılının ilk aylarında yayınlanan resmi bir bültenle Malcom Young’ın rahatsızlığından ötürü grup çalışmalarına ara verdiği açıklanmıştı. Müzisyenin devam eden sağlık durumu nedeniyle grup çalışmalarına geri dönemeyeceği netleşti. 2015 yılında dünya turnesine çıkacak olan AC/DC’ye; kurucu üyeler Angus ve Malcom Young’ın yeğeni ve “Rock or Bust” albümünde de gitar çalan Stevie Young eşlik edecek.