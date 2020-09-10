Tebrikler Kovuldunuz!, Küçük Şeylerin Gücü, Çılgın Sörfçüler: Kerberos’un Gizemi, Sağlık Salgını ve Tanrıçalar ve Tanrıça’nın Dönüşümleri kitabını yakından inceliyoruz...
TEBRİKLER KOVULDUNUZ!Kaan Sekban
İNKILAP
Üniversite yıllarından iş hayatına dek kurulan tüm hayallerin, plaza deneyimlerinin ve gemileri yakarak istifa etmelerin öyküsü bu. Kaan Sekban, hayallerine koşarken ödediği bedellerin arka planında neler olduğunu anlatıyor.
KÜÇÜK ŞEYLERİN GÜCÜUğur Gülsün
FLAMİNGO
Büyük değişimler için ihtiyaç duyduğunuz enerji ve inancı bulmak için küçük ve anlamlı değişiklikler yapmayı öneren bir rehber. Yazar, vaka analizleri ve psikolojik araştırmaların yanı sıra danışan hikayeleriyle de sizi ikna etmek istiyor.
ÇILGIN SÖRFÇÜLER: KERBEROS'UN GİZEMİDefne Ongun Müminoğlu
ARTEMİS
Bu yazın pek de sakin geçmeyeceği ilk günlerden belliydi. Çılgın sörfçüler, her zamanki gibi kendilerini gizemli bir maceranın içerisinde bulacak. Çocuk kitaplığımızın yeni yıldızını keşfedin!
SAĞLIK SALGINIBarbara Ehrenreich
MUNDİ
Kaçınılmazı kontrol etme çabamız ve kontrol etme çılgınlığımıza karşı kışkırtıcı bir kitap. Yazar, popüler kültürden ve bilimsel yayınlardan yararlanarak sağlık konusundaki takıntımızı inceliyor. Sağlıklı yaşamak konusunda yeni bir bakış açısı.
TANRIÇALAR VE TANRIÇA'NIN DÖNÜŞÜMLERİJoseph Campbell
İTHAKİ
Tarih öncesinden Rönesans’a kadar tanrıça kültürünün doğuşu, gelişimi ve dönüşümü üzerine bir eserle tanışın. Yazar, günümüz kadınına rehberlik edebilecek ezeli ve ebedi bir kadın figürünü ustaca sunuyor.
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