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Ağustos ayında okunacak favori 5 kitap

Ağustos ayında okunacak favori 5 kitap

Elele bu ayın en ilgi çeken kitaplarını ele alıyor.

Tebrikler Kovuldunuz!, Küçük Şeylerin Gücü, Çılgın Sörfçüler: Kerberos’un Gizemi, Sağlık Salgını ve Tanrıçalar ve Tanrıça’nın Dönüşümleri kitabını yakından inceliyoruz...

TEBRİKLER KOVULDUNUZ!


Kaan Sekban
İNKILAP

Üniversite yıllarından iş hayatına dek kurulan tüm hayallerin, plaza deneyimlerinin ve gemileri yakarak istifa etmelerin öyküsü bu. Kaan Sekban, hayallerine koşarken ödediği bedellerin arka planında neler olduğunu anlatıyor.

KÜÇÜK ŞEYLERİN GÜCÜ


Uğur Gülsün
FLAMİNGO

Büyük değişimler için ihtiyaç duyduğunuz enerji ve inancı bulmak için küçük ve anlamlı değişiklikler yapmayı öneren bir rehber. Yazar, vaka analizleri ve psikolojik araştırmaların yanı sıra danışan hikayeleriyle de sizi ikna etmek istiyor.

ÇILGIN SÖRFÇÜLER: KERBEROS'UN GİZEMİ


Defne Ongun Müminoğlu
ARTEMİS

Bu yazın pek de sakin geçmeyeceği ilk günlerden belliydi. Çılgın sörfçüler, her zamanki gibi kendilerini gizemli bir maceranın içerisinde bulacak. Çocuk kitaplığımızın yeni yıldızını keşfedin!

SAĞLIK SALGINI


Barbara Ehrenreich
MUNDİ

Kaçınılmazı kontrol etme çabamız ve kontrol etme çılgınlığımıza karşı kışkırtıcı bir kitap. Yazar, popüler kültürden ve bilimsel yayınlardan yararlanarak sağlık konusundaki takıntımızı inceliyor. Sağlıklı yaşamak konusunda yeni bir bakış açısı.

TANRIÇALAR VE TANRIÇA'NIN DÖNÜŞÜMLERİ


Joseph Campbell
İTHAKİ

Tarih öncesinden Rönesans’a kadar tanrıça kültürünün doğuşu, gelişimi ve dönüşümü üzerine bir eserle tanışın. Yazar, günümüz kadınına rehberlik edebilecek ezeli ve ebedi bir kadın figürünü ustaca sunuyor.

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