Elele bu ayın en ilgi çeken kitaplarını ele alıyor.

Tebrikler Kovuldunuz!, Küçük Şeylerin Gücü, Çılgın Sörfçüler: Kerberos’un Gizemi, Sağlık Salgını ve Tanrıçalar ve Tanrıça’nın Dönüşümleri kitabını yakından inceliyoruz...



TEBRİKLER KOVULDUNUZ!

KÜÇÜK ŞEYLERİN GÜCÜ

ÇILGIN SÖRFÇÜLER: KERBEROS'UN GİZEMİ

SAĞLIK SALGINI

TANRIÇALAR VE TANRIÇA'NIN DÖNÜŞÜMLERİ

İNKILAPÜniversite yıllarından iş hayatına dek kurulan tüm hayallerin, plaza deneyimlerinin ve gemileri yakarak istifa etmelerin öyküsü bu. Kaan Sekban, hayallerine koşarken ödediği bedellerin arka planında neler olduğunu anlatıyor.FLAMİNGOBüyük değişimler için ihtiyaç duyduğunuz enerji ve inancı bulmak için küçük ve anlamlı değişiklikler yapmayı öneren bir rehber. Yazar, vaka analizleri ve psikolojik araştırmaların yanı sıra danışan hikayeleriyle de sizi ikna etmek istiyor.ARTEMİSBu yazın pek de sakin geçmeyeceği ilk günlerden belliydi. Çılgın sörfçüler, her zamanki gibi kendilerini gizemli bir maceranın içerisinde bulacak. Çocuk kitaplığımızın yeni yıldızını keşfedin!MUNDİKaçınılmazı kontrol etme çabamız ve kontrol etme çılgınlığımıza karşı kışkırtıcı bir kitap. Yazar, popüler kültürden ve bilimsel yayınlardan yararlanarak sağlık konusundaki takıntımızı inceliyor. Sağlıklı yaşamak konusunda yeni bir bakış açısı.İTHAKİTarih öncesinden Rönesans’a kadar tanrıça kültürünün doğuşu, gelişimi ve dönüşümü üzerine bir eserle tanışın. Yazar, günümüz kadınına rehberlik edebilecek ezeli ve ebedi bir kadın figürünü ustaca sunuyor.

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