okuma listesi

İÇİMDEKİ YOLCU

Şebnem Akarsu

ARTEMİS

Şebnem Akarsu’nun zamanla demlenen iç dökümleri ve kayıtlarından oluşan anlatısı, yaşadıklarını, hissettiklerini ve düşündüklerini; anlama, sorgulama ve analiz ile bizimle buluşturuyor. Tekrar yola çıkana dek, ‘içimizdeki yolcu’ya dönme ve onu dinleme zamanı…



SEVEBİLEN MUTLUDUR

Hermann Hesse

YKY

‘Yaşama anlam kazandıracak tek şey varsa o da sevgidir.’ Hesse’nin bu seçkisinde yer alan öyküler, şiirler, masallar ve aforizmalarda dünyanın itici gücü olan sevgiyi konu alıyor. Sevginin var olma biçimlerinin yazarın sözcükleriyle renklenmesine tanıklık edeceğiz.



YARIM DÜNYA

Edward O. Wilson

KÜY

Wilson, gezegenimizin yarısını ihtiyat olarak kenara ayırarak, çevrenin yaşayan kısmını kurtarabilir ve kendi varlığımızı sürdürebilmemiz için gereken dengeyi sağlayabileceğimizi savunuyor. Gezegenimizin hayatta kalma mücadelesine dair güncel bir reçeteyi keşfedin.



KIZLARIN SUSKUNLUĞU

Pat Barker

İTHAKİ

Bu hikaye defalarca anlatılan şanlı savaşları ve cesur erkekleri anlatmıyor. Tarihte unutulmaya zorlananların, Troya Savaşı’nın intikam peşindeki erkeklerinin değil, onların gölgesinde kalan bir kadının, Briseis’in hikayesini anlatıyor. İlyada destanına yepyeni bir bakış.



YILDIZ KEŞİFLERİ

Kamil Tavas

E_KİTAP

Her şey Finn’in alışveriş için gittiği bir markette şişenin içine yerleştirilmiş gizemli bir mektubu bulmasıyla başlayacak… Yıldız Kaşifleri’nden biri olduğunu henüz bilmeyen Finn ve son cümlesine dek anlayamadığı mektup ile sürükleyici bir maceranın parçası olmaya hazır olun. Şişe Adam’ı bulma macerasına ve yeni keşiflere dijital ortamda davetlisiniz!