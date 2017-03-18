Broadway tarihinin en önemli müzikallerinden biri olan Batı Yakası’nın Hikayesi (West Side Story), 1-18 Mart tarihleri arasında, Zorlu PSM Ana Tiyatro’da!

İlk olarak sahnelendiği 1957’den bu yana William Shakespeare eseri Romeo ve Juliet’in modern bir uyarlaması olarak tanımlanan West Side Story, bugüne kadar birçok kez, farklı dönemlerde Broadway sahnesinde izleyicilerle buluştu. İzlenme rekorları kıran müzikal, Arthur Laurents’ın kitabından uyarlandı. Müzikalin sahnedeki başarısı, 1961 yılında beyaz perdeye de taşındı. Jerome Robbins ve Robert Wise’ın yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlanan West End Story, aralarında En İyi Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Rita Moreno) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (George Chakiris) ödüllerinin de bulunduğu toplam 10 Oscar ödülü kazandı.



Broadway’in fenomen müzikali West Side Story, 60. yılında Zorlu PSM Ana Tiyatro’da 1-18 Mart 2017 tarihleri arasında izleyici ile buluşuyor.

