Bizim Ünlülerin Halleri

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Özgür Aras, 6. kitabıyla okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor.

İletişim danışmanı Özgür Aras, Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini konu aldığı Bizim Ünlülerin Halleri isimli 6. kitabıyla okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. Kitabında, Türkiye'nin tanıdığı ünlülerle geçen 20 yıllık meslek hayatında yıllara dayanan gözlemlerini okuyucularla paylaşan Özgür Aras; ünlülerin en dikkat çekici, en tuhaf, en belirgin, hatta kimi zaman komik karakter özelliklerini kendi gözlemlerinden yola çıkarak kaleme aldı. Epsilon Yayınevi tarafından yayımlanacak olan kitap, 25 Nisan'da tüm kitapevlerinde yerini alacak.