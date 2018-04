Céline Dion’un yeni albümü

“Loved Me Back To Life” kasım ayında Sony Music etiketiyle yayınlanıyor.

Celine Dion büyük beğeni toplayan Fransızca albümü “Sans Attendre”dan sonra şimdi de 6 yıllık bir aradan sonra yayınladığı ilk İngilizce albümü “Loved Me Back To Life” ile hayranlarının karşısına çıkıyor. Loved Me Back To Life albümünde Celine Dion; Ne-Yo, Diane Warren, Tricky Stewart, Stevie Wonder, Daniel Merriweather ve Babyface gibi sanatçılar ile bir araya geldi.