35 yılı aşan kariyerine 24 albüm sığdıran ve 70'lerden beri çağdaş müziğe yön veren saksafonculardan biri olan David Sanborn, 19 Şubatta "4. Caz Şubatı" kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sevenleri ile buluşacak.

İlk solo albümü ‘Taking Off’u 1975'te piyasaya çıkaran sanatçı altı Grammy, sekiz Altın ve bir Platinum plak ile ödüllendirildi. Sınırları zorlayan ve akla meydan okuyan performanslarıyla David Sanborn caz müziğin en aktif müzisyenlerinden biri olmaya devam ediyor.



Üç yaşındayken çocuk felcine yakalanan Dave, tedavi terapisinin bir parçası olarak saksofonla tanıştı. 14 yaşında, Albert King ve Little Milton gibi efsanelerle bir araya gelen sanatçı, Iowa Üniversitesi'ne geçmeden önce Northwestern Üniversitesi'nde saksofoncu JR Monterose ile çalıştı.



Sayısız müzisyenden ilham alarak, enstrümantal pop, R & B ve son zamanlarda cazın birçok türde çalışan David Sanborn doğduğu yer olan St. Louis yakınlarındaki Chicago Blues sanatçısından etkilenerek lisede saksafon çalmaya başladı.



Daha sonra California'ya seyahat eden sanatçı Butterfield Blues Band'a katıldı ve Paul Butterfield ile Woodstock'da yer aldı.



Ardından Stevie Wonder'le birlikte turneye çıktı ve The Rolling Stones'ın Wonder's Talking Book albümü için kayıt yaptı. "Young Americans" da solo kaydeden David Bowie'yle turneye çıktığı dönemlerde Gil Evans'la da kayıtlar gerçekleştirdi.



New York'a taşındıktan ve George Coleman'la çalıştıktan sonra Dave, Paul Simon ve James Taylor gibi sanatçılarla birlikte çalıştığı solo kariyerine başladı.

1975'te Taking Off adlı solo albümü ile kariyerini daha da sağlamlaştıran sanatçı, 1979'da Hideaway’in piyasaya sürülmesi ile filmdeki American Gigolo'da yer alan "Seduction" ile yükselişini hızlandırdı.



Basçı ve besteci Marcus Miller, David’e 1981 Voyeur albümünde katıldı. "All I Need Is", En İyi R & B Enstrümantal Performansı için ilk Grammy Ödülünü kazandı.



Dave, 1988'den 1990'a kadar Night Music adlı televizyon programına ev sahipliği yaptı.



David Sanborn 2012’de Then Again: The Anthology, 2013’de Bob James ile birlikte Quartette Humaine ve 2015’te Time and The River albümlerini yayınladı.