80’li yılların efsane grubuydu ama yıllar onlardan hiçbir şey götürmedi.

1981’de Martin Gore, Dave Gahan ve Andy Fletcher tarafından kurulan Depeche Mode, 14’üncü albümü Spirit’le bu ay vitrinlere çıkıyor. Daha önce Arctic Monkeys’le de çalışan James Ford’un yapımcılığını üstlendiği albümden yayınlanan ilk şarkı Where’s The Revolution oldu. Spirit albümü ise Q Magazine tarafından yıllardır yayınlanan en enerjik Depeche Mode albümü olarak değerlendirildi. Standart versiyonu 12 şarkıdan oluşan Spirit albümünün, beş remiks şarkı ile Anton Corbijn tarafından hazırlanan özel çizim ve fotoğrafların bulunduğu 28 sayfalık bir kitapçık içeren 2 CD’lik delüks versiyonu da satışa sunulacak. Albüm turnesi Global Spirit Tour’un biletlerine grubun sitesinden ulaşabilirsiniz.

