İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Bienali bu sene 16’ncı yaşını kutluyor ve ‘Yedinci Kıta’ temasıyla 14 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor.

Yedinci Kıta; sanatı, insanın etkilerini, takip ettiği yolları, bıraktığı izleri ve insan olmayanlarla etkileşimini araştıran bir antropoloji olarak tanımlıyor. Bienal ana başlığını, Antroposen çağının küresel ısınmayla birlikte en gözle görünür sonuçlarından biri olan, Pasifik Okyanusu’nun ortasındaki devasa atık yığınından alıyor. Popüler bilimdeki adıyla ‘Yedinci Kıta’, 3.4 milyon kilometrekare genişliğinde bir plastik yığınından meydana geliyor. İnsan atıklarının okyanusun ortasında dünyaya yeni bir kıta kazandırdığı bu olay, 16. İstanbul Bienali için ekolojik sorunlar karşısında sanatın güncel durumunu pek çok sanatçı, düşünür, antropolog ve çevreci ile birlikte araştırmak için bir çıkış noktası oluşturuyor.

