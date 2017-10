YouTube, “Tüm Zamanların En Çok Cover’lanan Şarkıları” listesini yayımladı.

Müzik var olduğundan beri, başka sanatçıların şarkılarını cover’layan sanatçılar da var. YouTube ilk kez platformda paylaşılan en popüler cover parçalar listesini yayımladı. Liste aynı zamanda bu sanatçılara duyulan sevginin de göstergesi niteliğinde.

Cover şarkıların iki özelliği bulunuyor hem orijinal sanatçıların müziklerini tanıtmalarına yardımcı oluyor, hem de yeni sanatçıların da orijinali yeniden yorumlayarak bilinirlik ve ün kazanmalarını sağlıyor. YouTube’da ortaya çıkan sonuçta, hemen herkesin kendini Adele şarkılarında denediğini söylenebilir. John Legend´in “All of Me” ve Leonard Cohen'in “Hallelujah” şarkıları ise YouTube'daki içerik üreticilerinin en çok ilgisini çeken şarkılardan.

Tüm zamanların en çok cover'lanan şarkıların listesi şöyle:

Şarkı - Sanatçı



All of Me - John Legend



Love Yourself - Justin Bieber

Radıoactıve - Imagine Dragons

Hallelujah - Leonard Cohen

Someone Like You - Adele

Hello - Adele

Say Something - A Great Big World

Jar Of Hearts - Christina Perri

Stay With Me - Sam Smith

The Scientıst - Coldplay