Müzik var olduğundan beri, başka sanatçıların şarkılarını cover’layan sanatçılar da var. YouTube ilk kez platformda paylaşılan en popüler cover parçalar listesini yayımladı. Liste aynı zamanda bu sanatçılara duyulan sevginin de göstergesi niteliğinde.
Cover şarkıların iki özelliği bulunuyor hem orijinal sanatçıların müziklerini tanıtmalarına yardımcı oluyor, hem de yeni sanatçıların da orijinali yeniden yorumlayarak bilinirlik ve ün kazanmalarını sağlıyor. YouTube’da ortaya çıkan sonuçta, hemen herkesin kendini Adele şarkılarında denediğini söylenebilir. John Legend´in “All of Me” ve Leonard Cohen'in “Hallelujah” şarkıları ise YouTube'daki içerik üreticilerinin en çok ilgisini çeken şarkılardan.
Tüm zamanların en çok cover'lanan şarkıların listesi şöyle:
Şarkı - Sanatçı
All of Me - John Legend
Love Yourself - Justin Bieber
Radıoactıve - Imagine Dragons
Hallelujah - Leonard Cohen
Someone Like You - Adele
Hello - Adele
Say Something - A Great Big World
Jar Of Hearts - Christina Perri
Stay With Me - Sam Smith
The Scientıst - Coldplay