Keremcem, müzik kariyerine sıra dışı bir projeyle geri dönüyor.

Keremcem, 1950'lerde dünyanın ‘King of Cool” lakabıyla tanıyıp sevdiği karizmatik şarkıcı ve aktör Dean Martin’in repertuarının ağırlıkta olduğu müzikal tadında sıra dışı şovları için start alıyor. Keremcem That’s Amore’nin ilk durağı, 24 Mart’ta Moda Deniz Kulübü...



Keremcem That’s Amore’, ünlü konuklarla dans, müzik ve eğlenceli sohbetlerin olacağı bir performans özelliğini taşıyor. İlk kez 24 Mart’ta Moda Deniz Kulübü’nde izleyicilerle buluşacak olan şovda “Sway”, “That’s Amore”, “Return To Me”, “Cha Cha D’amour”, “Buona Sera”, “Everybody Loves Somebody”, “Volare”, “Mambo Italiano”, “Besame Mucho”, “C”est Si Bon” gibi parçalar yer alıyor. Şovunun ikincisi ise 31 Mart’ta İstanbul’da Eataly’de gerçekleşecek.

