“Kim Korkar Hain Kurttan”

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Edward Albee'nin başyapıtında, tiyatro tarihinin en önemli orta yaşlı çiftlerinden Martha ve George'un evliliğindeki çöküntüler ele alınıyor

Edward Albee'nin başyapıtından, tiyatroya uyarlanan ve tarihinin en önemli orta yaşlı çiftlerinden Martha ve George'un evliliğindeki çöküntülere yer veren ''Kim Korkar Hain Kurttan'' Nisan ayı boyunca Oyun Atölyesinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Edward Albee'nin yazdığı, Asude Zeybekoğlu'nun çevirisini yaptığı oyunu Hira Tekindor yönetiyor. Oyunun dekorunu Ali Cem Köroğlu, kostümlerini Gamze Saraçoğlu, müziklerini O. Enes Kuzu, ışıklarını Hakan Özipek, koreografisini Yasemin Erkan yaptı. Oyunda Zerrin Tekindor, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ve Nilperi Şahinkaya rol alıyor.

Oyunun gün ve saatleri:

16 Nisan Çarş. 20.30

17 Nisan Perş. 20.30

18 Nisan Cuma 20.30

19 Nisan C.tesi 20.30

20 Nisan Pazar 16.00