Reklam sektörüne 18 yılını veren Kreatif Direktör Emrah Akay, ‘Neden Varım?’ isimli ilk kitabını okucuyla buluşturdu. Destek Yayınları’ndan çıkan kitap, okuyucuları hayatta cevaplanması gereken tek sorunun yanıtı ile yüzleştiriyor.

Her şey bir soruyla başladı; Neden Varım? Emrah Akay ilk kitabına adını verdiği bu soru cümlesiyle insanlık tarihini adeta baştan yazıyor. Akay, varoluş sürecinden günümüzün iktidar çatışmalarına uzanan tarihi süreci de sorgulayıcı bir şekilde ele alıyor. Baba ve oğul arasındaki diyalog üzerinden kurgulanan kitap, okuru hayatı sorgulamaya yönlendiriyor.



Varoluş felsefesini anlatan kitap, insanlık tarihinin en çok tartışılan ama aynı zamanda insanlığı peşinden sürükleyen peygamberleri de konu alıyor. Yazar, Kaçınılmazlık Yasası’ başlığı altında insanın yaradılışına ait dönemi anlatırken tüm kurguyu, insanı diğer canlılardan farklı kılan bilinç ile başlatıyor. Peygamberler, ‘Evrensel Özne’ tanımıyla ama onlara atfedilmiş karakteristik niteliklerle anlatılıyor. Birinci Evrensel Özne olan Adem’den başlayıp Yedinci Evrensel Özne Hz. Muhammed’te son bulan bir çember tarif ediliyor. Yazar, insanlığın içine düştüğü yanılsamaları, zaafları, hırsları ve daha birçok yanını ‘hayal olanı gerçeklik olarak algılatma kemiği’ adı verilen bir organın yapıp etmelerine bağlıyor. Kişinin kendine yönelmesi, kendini bir anlamda gerçekleştirebilmesi için bununla baş edebilmesi gerekiyor. Kaçınılmazlığın bir diğer önemli veçhesi ise kabullenmekten geçtiği anlatılıyor. Kabullenmek ise rıza ve teslimiyetten oluşuyor. Fakat her tür durumda başvurulması gereken bağımsız değişken vicdan oluyor.



Belirsizlik Yasası bölmünde ise Kuantum Fiziği’nin manayı açıklamada en etkili disiplin olduğu vurgulanıyor. Zaman kavramının aslı sorgulanıyor, anın göreli olmadığı ve doğasının ne olduğu tanımlanıyor. Yukarıda bahsedilen organ yüzünden bulunduğumuzu zannettiğimiz yerlerin aslında geçici olduğu açığa çıkartılıyor. Çekim Yasası bölmünde, kitabın farklı yerlerinde farklı isimleriyle anılan O’nun burada ‘Salt İyilik Olan Tek’ ismiyle evrende kurduğu yasa tarif ediliyor. İnsanın varlık nedenini gerçekleştirmenin ilk sebep olduğuna değiniliyor. Bütün Evren ve Güneş Sistemi, insanların hayatını nasıl yönettiği detaylarla açıklanıyor. Burçlar bu bölümde hiç bilinmedikleri yönleriyle karşımıza çıkarken büyük evrende hayat bulmuş tüm şeylerin bir sese sahip olduğunu öğretiyor. Kitabın en heyecan veren ve ilgi çekici anlatısı ise, evrensel öznelerin yani peygamberlerin müzikteki makamlarla tarif edilişi yine bu bölümde yer alıyor. Do’dan başlayıp Si’ye varan bu sırlama en son evrensel özne Hz. Muhammed’te son buluyor. Her şeyin tamamlandığı, büyük bir çember oluşturduğu bu son ve nihai halka Son Evrensel Özne oluyor. Kitabın kapanışını Birlik Yasası bölümü yapıyor. Burada yazar İslam’ı, Müslümanlık’ı, mezhep kavgalarını, iktidarları, vicdanın asıl danışma noktası olduğunu,Cennet’i ve Cehennem’i, kadını ve erkeği, Hz. Ali’yi, Hristiyanlık ve Yahudilik’i tekrar onun kaleminden zihin açıcı bir üslupla anlatıyor.



Kitaptan alıntı:

Dünya üzerinde hayat bulmuş türdaşların, beyinlerine İblis'in aldığı izinle yerleştirilmiş bulunan ve "Görelilik Alemi"nin tanınması için gerekli olan, "Hayal Olanı Gerçeklik Olarak Algılatma Kemiği" isimli talihsiz organlarının eseri olarak "Geçici" dünya nimetlerinin aldatmacasına öylesine kapılmışlar ki, her birinde bulunan "Vicdan" isimli danışma bürolarına bile uğramadan her türlü azgınlığı yapmayı kendileri için normal görüyorlar.



Yazar Hakkında

Emrah Akay, Leo Burnett Reklam Ajansı’nın Kreatif Direktörü. ‘Neden Varım?’ Akay’ın ilk kitabı. 1968 doğumlu Akay, Harbiye mezunu olarak topçu subaylığına başladı. Subaylıktan ayrıldıktan sonra kurduğu grubuyla Beyoğlu'nda 2 sene boyunca profesyonel müzik yaptı, bir albüm çıkarttı. Grubun dağılmasının ardından çeşitli dergilerde müzik muhabirliği yaptı. Sonrasında metin yazarı olarak atıldığı reklam sektöründe 18 yılını tamamladı.



Destek Yayınları/Kişisel Gelişim

144 syf.

10 TL