Galeri Apel’in bu yıl 20’nci yılı!

Emektar galeri 20’nci yılına girerken, kendi geçmişiyle bugününün bir araya getiren farklı bir sergileme düzeni seçti. Önceden Apel kapsamında kişisel ya da konulu sergilerde yer almış eserlerden bazılarını tekrardan sergilemeyi ve bunun yanı sıra o işleri yaratan sanatçılardan yeni eserler sunmalarını düşledi. Tüm sezona yayılan bu sergi tıpkı hatırlama eyleminde olduğu gibi bir hareketlilik içerecek. Bu süreç sırasında eserler yerlerini başkalarına bırakacak ve sergi yer yer değişerek ilerleyecek. Kronolojk bir yaklaşım yerine izlenecek bu yol nedeniyle nostaljik bir dalgalanma da kaçınılmaz olacak tabii. Bu nedenle de etkinlik ‘Nostospektif’ olarak adlandırıldı. Görülmeye değer!







Sergiye katılan sanatçılar

Şeyma Reis Bobaroğlu

Aydan Baktır

Ayfer Kalsın

Yasemin Aslan Bakiri

Gülsün Kaaramustafa

Julie Mardin

Maira Sezer

Erhan Şermet

Bahadır Yıldız