Oben Budak'ın ilk müzikal çalışması

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Oben Budak’ın ilk müzikal çalışması olan Hayat, bir kitabın soundtrack şarkısı olma özelliği ile de Türkiye’de eşine az rastlanır örneklerden.

Herkes onu yazıları, kitapları ve kitleleri coşturan DJ kimliği ile tanıyor. Ama Oben Budak aslında okullu bir müzisyen. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Opera Şan eğitimi alan Oben Budak, 10 parmağında 10 marifet deyiminin vücut bulmuş hali adeta. Son olarak bestseller olmuş Falan Filan serisinin üçüncü kitabı BÜYÜK için “Hayat” isimli bir şarkı yapan Oben Budak, ilk müzikal denemesinde Türk popuna aranan yeniliği getiriyor.

Oben Budak’ın ilk müzikal çalışması olan Hayat, bir kitabın soundtrack şarkısı olma özelliği ile de Türkiye’de eşine az rastlanır örneklerden. DMC etiketiyle ile piyasaya çıkan ve prodüktörlüğünü de Oben Budak’ın üstlendiği Hayat’ın sözleri Oben Budak’a, müziği ise Oben Budak ve Ah canım Ahmet olarak bilinen Ahmet Akkaya’ya ait.