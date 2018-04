Paris'te Aşk Başkadır

Romantik dinleyiciler için günümüzün ve geçmişin en popüler 20 Fransızca aşk şarkısı bu albümde bir araya geliyor.

Artist Müzik'in en yeni derleme albümü, Paris'te Aşk Başkadır raflarda yerini aldı. Albüm, günümüzün ve geçmişin en popüler 20 Fransızca aşk şarkısını bir araya getiriyor. Albümün açılışı, “Fly Me to the Moon” şarkısının Fransızca versiyonu “Volons Vers La Lune” ile yapılıyor. Fransız Müziği’nin en sevilen isimlerinden Dalida “Histoire d’un amour”, Yves Montand “A Paris”, Juliette Greco da “Sous Le Ciel De Paris” ile albümde yer alıyor. İtalya’nın yıllara meydan okuyan, en ünlü şarkıcılarından Mina Toi, tu sais que je t’aime” ile albümün en özel sürprizlerinden. “Paris’te Aşk Başkadır” albümünde, her zaman sıcaklığını koruyan ve artık birer klasik olmuş birbirinden ünlü Fransızca şarkılar da yepyeni yorumlarıyla yer alıyor. Albüm tüm romantik dinleyiciler için zamansız albümlerden biri olmaya aday.