Fuerza Bruta, New York, Buenos Aires, Londra, Mexico, Pekin, Tel Aviv ve Miami'den sonra İstanbul'da izleyenlerin ayaklarını yerden kesecek...

Dünyanın en olağanüstü gösterisini İstanbul’a getirecek olan VAKKORAMA; Fuerza Bruta gösterisinde tüm gençleri ve kendini genç hissedenleri "akılda kalıcı deneyimler" yaşamaya davet ediyor.



Dünyanın en olağanüstü sahne deneyimi Fuerza Bruta

10 yılda 29 ülke ve 54 şehirde sahnelenen ve dünya çapında bugüne kadar 5 milyon kişinin izlediği bu farklı performans; 10 farklı bölüm ile 70 dakikalık büyüleyici bir deneyim sunuyor. 16-23 Kasım tarihleri arasında Volkswagen Arena'da sadece 10 gösteri sahnelenecek olan Fuerza Bruta, izleyenlere bir gösteriden çok daha fazlasını vadediyor. 10 Yılda 5000’in üzerinde performans sergileyen Fuerza Bruta, İstanbul’da hafızalardan çıkmayacak bir gösteriye imza atacak.

ŞAŞIRTICI, HEYECAN VERİCİ, SÜRPRİZLERLE DOLU

Teknoloji ile sanatın biraraya geldiği Fuerza Bruta, izleyicilerin 360 dereceyle izleyebilecekleri bir sahne ve akıllara durgunluk veren görsel efektler ile muazzam bir illüzyon yaşatıyor. "Brute Force”, İspanyolca’da “ağzı açık bırakacak, şaşırtıcı, heyecan verici” anlamına gelirken, Fuerza Bruta, dev kadrosuyla müzik, su, dans ve akrobasi ile örülü muhteşem bir gösteri vadediyor.