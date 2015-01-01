Tanpınar'ın "5 Şehir" kitabı beyazperdeye aktarılacak

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "5 Şehir" kitabı, "5 Şehir 5 Film" projesi kapsamında filme uyarlanacak.

Anadolu Öğrenci Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen projeye göre, Tanpınar'ın "5 Şehir" kitabı filme aktarılacak.



İstanbul'daki liselerde okuyan öğrencileri kapsayan projeye, 11 Ekim'e kadar başvurulabilecek.



Projede, 10'u kız, 10'u erkek olmak üzere 20 lise öğrencisi yer alacak. Proje, "5 Şehir" kitabının öğrencilere dağıtılıp, okunmasıyla başlayacak.



Birliğin İstanbul şubesince yürütülen ve koordinatörlüğünü Mehmet Gültekin'in yapacağı projede öğrenciler, akademisyen, yazar ve araştırmacıların katılacağı edebiyat ve şehir söyleşilerine katılacak, senaryo, kamera, ses ve ışık üzerine eğitim alacak.



Eğitimin ardından İstanbul, Ankara, Konya, Bursa ve Erzurum illeri için senaryolar yazılacak, her şehirde 4 öğrenci olmak üzere, çekimleri ve kurguları öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek kısa filmler yapılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Ömer Büker, bu projenin Türkiye'de ilk olduğunu ve istenilen şekilde tamamlanması halinde diğer şubelerinde de benzeri projelerin hayata geçirileceğini, ayrıca lise öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmesine de katkı sağlayacağını aktardı.



Proje, Haziran 2015'te filmlerin gösterileceği toplantıyla sona erecek.



(AA)