#willpower

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Müthiş düetler bu albümde!

7 Grammy ödüllü, albümleri 33 milyon, single’leri 58 milyon satmış ünlü sanatçı will.i.am; The Black Eyed Peas grubunun üyesi olmasının yanı sıra solo kariyerinde de Britney Spears, Michael Jackson, Rihanna, Usher ve David Guetta gibi büyük isimlerle çalıştı. Başarılı pop müzik sanatçısı şimdi de iddialı bir albümle müzik severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

will.i.am #willpower adını verdiği albümde Justin Bieber, Britney Spears, Hit-Boy, Waka Flocka Flame, Lil Wayne, Diddy, Chris Brown, Miley Cyrus, Skylar Grey, Juicy J, Nicole Scherzinger, Eva Simons, apl.de.ap, Baby Kaely ve 2NE1’le düetler yaptı.

Albümün ilk single’ı ve Britney Spears’la düeti “Scream&Shout” dünya çapında 2,5 milyon satarak multi-platinum single oldu. Video klibi ise Youtube’da 196 milyon kez izlendi.

R&B, hip-hop ve electronic/dance sound’larından oluşan ve dünya starlarının birbirinden nefis düetlerine ev sahipliği yapan #willpower , 22 Nisan’da Universal Music ve Avrupa Müzik işbirliğiyle, Power FM sponsorluğuyla müzik severlerle buluşuyor.