Yengeç Prens

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İtalyan edebiyatının dünyaca ünlü ustasının kaleminden İtalyan masalları seçkisi...

Italo Calvino, İtalyan masallarını derlerken, “İki yıl boyunca ormanların ve büyülü sarayların içinde” yaşadığını söylemiş. Doğru ile yanlış arasında bir seçim yapmak zorunda kalan, engellerle dolu süreçlerle sınanan, ejderhaların kuşattığı hapis hayatlarına mahkûm olan kahramanlar gezinir bu masallarda.



Calvino’nun İtalyan Masalları derlemesinden seçtiği masallarla oluşturduğu Yengeç Prens kitabında Atlı Masalları, Deniz Masalları, Efsunlu Masallar, Efsunlu Hayvan Masalları, Efsunlu Eşya Masalları ve Efsunlu Kız Masalları bölümleri altında toplam 29 masal yer alıyor. İtalyan ve dünya edebiyatının en önemli yazarlarından Italo Calvino 1923 yılında Küba’da doğdu. Oğulları iki yaşındayken, Calvino ailesi İtalya’ya döndü ve San Remo’ya yerleşti. Savaş sırasında Direniş hareketine katılan Calvino, savaştan sonra Komünist Parti’ye girdi. Yirmili yaşlarında, Einaudi Yayınevi için çalışan antifaşist entelektüellerle, özellikle de Cesare Pavese ile ilişki kurdu. Daha sonra 1945 yılında, Aretusa isimli dergide onun ilk öykülerinden birini yayımlatan Pavese olmuştur.



Yazarlığın yanı sıra gazetecilik yapan, editör olarak çalışan Calvino, çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan yazılarıyla savaş sonrası İtalyan edebiyatının önemli isimlerinden biri haline geldi. 1972 yılında, İtalya’nın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Feltrinelli Ödülü’nü kazandı. Calvino, 1985 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu Siena’da öldü. Romanları, hikâyeleri ve denemeleri dünya çapında okundu, sevildi. Calvino hem yetişkinler hem çocuklar için yazdı, ama bütün iyi kitaplar gibi, yetişkinler için yazdıkları da her yaştan okura seslenen kitaplar oldu. İkiye Bölünen Vikont, Ağaca Tüneyen Baron, Varolmayan Şövalye bunlara örnek verilebilecek başlıca eserleridir.



Kitap Hakkında

Yazar : Italo Calvino

Çevirmen : Meryem Mine Çilingiroğlu

Yayın Evi : Yapı Kredi Yayınları

Tür : Çağdaş Çocuk Edebiyatı

Sayfa Sayısı : 256