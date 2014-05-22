Yeniden ''Yaşamaya Dair''

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Genco Erkal tarafından açık hava tiyatrosuna dönüştürülen Eminönü’ndeki Ali Paşa Hanı, büyüleyici tarihi dokusu ve özlenen atmosferiyle bu yıl da “Yaşamaya Dair”le tiyatro severleri ağırlıyor

Fransa’nın Toulon kentinde İstanbul’un anlatıldığı festivale davet edilen ve 15 Mayıs’ta, “Yaşamaya Dair” ile Fransa’daki tiyatro severleri selamlayacak olan Dostlar Tiyatrosu; festival dönüşü Ali Paşa Hanı’ndaki provalara başlayacak ve 22 Mayıs, Perşembe akşamı saat 21:00’de yaz sezonunun ilk Oyununu açık hava tiyatrosunda sahneleyecek.



Dostlar Tiyatrosu yaz sezonunu açtı!

Genco Erkal tarafından açık hava tiyatrosuna dönüştürülen Eminönü’ndeki tarihi Ali Paşa Hanı’nda tiyatro severlerle buluşacak olan “Yaşamaya Dair – Bursa cezaevi’nden Mektuplar” için geri sayım başladı. 15 Mayıs tarihinde Fransa’nın Toulon kentinde düzenlenen, İstanbul’un anlatıldığı festivalde “Yaşamaya Dair”i sahneleyecek olan Genco Erkal ve Tülay Günal;festival dönüşü, dekor kurulumunun ardından tarihi handa provalara başlayacak ve 22 Mayıs 2014, Perşembe akşamı sat 21:00’de tiyatro severleri açık hava tiyatrosunda selamlayacak. Nazım Hikmet’in, Bursa Cezaevi’ndeki yaşamını, eşi Piraye Hanım'a olan tutkusunu anlatan ve Hikmet’in sürgün yıllarıyla Vatan hasretine odaklanan müzikli oyun, yaz sezonu boyunca Ali Paşa Hanı’nın büyülü atmosferinde sahnelenecek!