One Direction’dan ayrılan grup üyesi Zayn’ın ilk stüdyo albümü “Mind of Mine” 25 Mart’ta Sony Music etiketiyle müzik marketlerde olacak!

Zayn’ın ilk stüdyo albümü “Mind of Mine” 25 Mart’ta yayınlanıyor. Bu tarih aynı zamanda Zayn’ın müzik hayatındaki yeni döneme geçişine ve solo kariyerine karar vermesinin yıldönümüne denk geliyor. Mind of Mine albümün çıkış parçası “Pillowtalk” ise Billboard Hot 100 listesine 1. sıradan giriş yapmasının yanı sıra Amerika Dijital Şarkılar, İngiltere Single Satış ve Billboard’un “On Deman Songs” listerinde de yine birinci sıraya yerleşmişti. Şarkının dikkat çeken video klibi ise 220 milyon izlemeyi geçti.

