'Akşam keyfi' Flamingo'da!

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İstanbul gece hayatına yeni bir renk ve dinamizm katan Flamingo Restaurant & Bar, baharın gelmesiyle birlikte 18.00 – 20.00 arası Akşam Keyfi Saatleri’ni başlatıyor.

Akdeniz yeme içme kültürünün çağdaş yorumlarını sizlerle paylaşan Flamingo Restaurant & Bar, New York bistrolarının rahat ve keyifli ambiyansını yansıtan dekorasyonu ile sizleri Akşam Keyfi’ne bekliyor.



Tarzıyla adından sıkça söz ettiren Flamingo Restaurant & Bar, İstanbul’un en geniş içecek yelpazesine sahip barı olarak, sizlere başka barlarda bulamayacağınız spesifik tatlarla Akşam Keyfi’ne yeni bir anlayış getiriyor.



250 den fazla yerli ve yabancı şarap kavına sahip Flamingo Restaurant & Bar, sayısız peynir çeşitleri ve şarküteri ürünlerindeki çeşitliliğiyle de farkını ortaya koyuyor.



Yeni neslin en önemli temsilcilerinden Şef Emre Şen’in liderliğinde akşam keyfinize eşlik etmesi için 'çıtır karides' , ‘tütsülenmiş ahtapot carpaccio’ ve ‘orkinos tartar’ gibi birbirinden özgün lezzetlerle Flamingo Restaurant & Bar’da ‘Akşam Keyfini’ doyasıya yaşayacaksınız.