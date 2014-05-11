Anneler Günü Brunch'ı

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Mövenpick Hotel Istanbul'un Annneler Günü için sürprizleri var.

Bu Anneler Günü’nde Mövenpick Hotel Istanbul’un, ailenizin tüm üyelerine farklı sürprizleri var. Muhteşem bir brunch, canlı müzik ve çocuklara özel pasta süsleme kursuyla renkli ve eğlenceli bir Anneler Günü sizleri bekliyor. 11 Mayıs 2014 Pazar günü, 12.00-15.00 saatleri arasında AzzuR Restaurant’ta sunulan Anneler Günü Brunch’ında, Türk kahvaltılık çeşitlerinin yanı sıra İtalyan Başaşçı Giovanni Terracciano tarafından hazırlanan Akdeniz mutfağından seçkin örnekler, omlet ve krepler, ev yapımı makarnalar, dumanı tüten İtalyan usulü pizzalar, leziz suşiler, baştan çıkarıcı tatlılar ve dünyaca ünlü Mövenpick dondurmaları gibi lezzetleri canlı piyano müziği eşliğinde tadabilirsiniz. Siz brunch’ın tadını çıkarırken çocuklarınız da palyaço gösterisiyle eğlenceli bir gün geçirebilir ve pasta süsleme kursuna katılarak annelerine üzerine ismini yazdıkları kalp şeklindeki pastaları hediye etme fırsatı yakalayabilirler.

Kişi başı KDV dahil 110 TL olan brunch, 0-6 yaş arası çocuklara ücretsiz, 7-12 yaş çocuklara %50 indirimli.

Rezervasyon için: 0212 319 29 29’u arayabilirsiniz.