Sürmeli İstanbul Hotel’in restoranı “Ruga”, Babalar Günü için ödüllü şef Uğur Alpaslan tarafından hazırlanan özel kahvaltısıyla, unutulmaz bir gün yaşatmayı vaat ediyor





Kişiye özel hizmet anlayışıyla, misafirlerine ayrıcalıklı servisler sunan Sürmeli İstanbul Hotel, merkezi konumu, yenilikleri ve etkinliklerinin yanı sıra lezzetleriyle öne çıkan Ruga restoranı ile de ilgi görüyor.Otel müşterilerinin dışında İstanbulluların da buluşma noktası olan Ruga, Babalar Günü ’ne özel hazırlanan, yerel lezzetlerden uluslararası tatlara kadar uzanan oldukça çeşitli ikramların yer aldığı zengin kahvaltısı ile fark yaratmaya hazır.Dünyaca ünlü, Michelin yıldızlı şeflerle çalışmış olan, Ruga’nın ödüllü şefi Uğur Alpaslan tarafından hazırlanan bu kahvaltının bir de sürprizi var; kahvaltı sonrası hediye edilecek olan ödüllü şefin özel üretim lokumları…Ruga’ nın Babalar Günü kahvaltısıyla güne keyifle başlayacak, babanızla unutulmaz anılara imza atacağınız çok özel bir gün yaşayacaksınız.