Bird yeni sezon için kapılarını açtı

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Tarihi dokusu ve büyüleyici atmosferi ile İstanbul’un en renkli semtlerinden biri olan Beyoğlu’nun Şişhane Bölgesi’nde konuklarını ağırlayan Bird, yeni sezon için kapılarını açtı.

Şık ve sıcak dekorasyonunu koruyan Bird'ün Vietnam ağırlıklı Uzakdoğu mutfağına ait mönüsü eklenen yeni lezzetlerle yine iddialı. Yemek mönüsüne Bird'e özel kokteyller ve geniş şarap kavı da eşlik ediyor. Bird, öğle yemeklerinde de leziz tatlar eşliğinde günün stresinden bir an olsun uzaklaşmak isteyenler için adeta bir sığınak. İşletmesi Doğu Fırtına’ya emanet olan Bird’de müzikler de anın ve mekanın ruhuna uygun olarak seçiliyor. Ayrıca yeni sezonda Salı günleri DJ Mert Levent, Çarşamba günleri DJ Berk Ozan, Perşembe günleri DJ Murat Tokuz, Cuma ve Cumartesi günleri ise DJ Yunus Emre’nin performansları ile Bird, lezzetin yanına eğlenceyi de ekliyor.

Adres: Meşrutiyet Caddesi, No:103 Şişhane İstanbul

Telefon: 0 (212) 245 70 85





