Yaz sıcaklarında kahve keyfinden vazgeçmek istemeyenlerin imdadına Caffè Nero'nun buzlu kahveleri yetişiyor...

Klasik İtalyan tarzında double shot espresso ve buzla hazırlanan Iced Americano, sert içimli kahve sevenlerin vazgeçilmezi oluyor. Caffé Nero, “Sütsüz olmaz” diyenlere ise double shot espresso, süt ve buzla hazırlanan Iced Latte’yi öneriyor. Frappé Latte ise double shot espresso’yu süt ve parçalanmış buzla buluşturuyor. İstenildiği takdirde Frappé Latte’nin lezzeti badem, vanilya gibi değişik aromalarla çeşitlendirilebiliyor ve tüm kahveler organik, laktozsuz, yağsız ve soya gibi süt çeşitleriyle hazırlanabiliyor.