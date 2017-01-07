Müzik yaşamına 13 yaşında Yunanistan’da düğün orkestralarına buzuki
çalarak başlayan Orhan Osman, nam-ı diğer Buzuki Orhan'ı 7 Ocak 2017 akşamı Kats Sahne'de izleyebilirsiniz. Buzukiye farklı bir bakış açışı kazandıran ve
buzukiyi tavernalardan sıyırarak festival ve caz sahnelerine taşıyan
sanatçının Kats Sahne konseri ayakta ya da “Yeni Gazino” konseptinde, masalı düzende izlenebilir.
Buzuki Orhan ve Orkestrası’nın, 7 Ocak 2017, Cumartesi akşamı saat 21:30’da başlayacak konserinin biletleri Biletix’ten ve KATS Sahne’den temin edilebilir.