Buzuki Orhan, 7 Ocak Cumartesi akşamı Kats Sahne’de.

Müzik yaşamına 13 yaşında Yunanistan’da düğün orkestralarına buzuki çalarak başlayan Orhan Osman, nam-ı diğer Buzuki Orhan'ı 7 Ocak 2017 akşamı Kats Sahne'de izleyebilirsiniz. Buzukiye farklı bir bakış açışı kazandıran ve buzukiyi tavernalardan sıyırarak festival ve caz sahnelerine taşıyan sanatçının Kats Sahne konseri ayakta ya da “Yeni Gazino” konseptinde, masalı düzende izlenebilir.



Buzuki Orhan ve Orkestrası’nın, 7 Ocak 2017, Cumartesi akşamı saat 21:30’da başlayacak konserinin biletleri Biletix’ten ve KATS Sahne’den temin edilebilir.



